SW Weiner und Vorwärts Wettringen trennen sich 2:2

Im Gipfeltreffen in der Kreisliga B trafen am Sonntag der FC SW Weiner und Vorwärts Wettringens Reserve aufeinander. Einen Sieger ermittelten beide nicht. Dafür gab es einen lachenden Dritten.

In der B-Liga war am Sonntag jede Menge Action drin. Der FC SW Weiner kam im Spitzenspiel gegen Vorwärts Wettringen II nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Da Galaxy Steinfurt parallel die SpVgg Langenhorst/Welbergen mit 3:0 in die Schranken wies, springen Ugur Birdir und Co. vorübergehend an die Tabellenspitze. Allerdings hat Weiner mit derselben Anzahl an Punkten eine Partie weniger auf dem ­Buckel.

SW Weiner – Vorwärts Wettringen II 2:2 (1:1)

Die Begegnung zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten fand keinen Sieger. „Und zwar zurecht“, befand zumindest Weiners Coach Alexander Witthake: „Es war eine verdiente Punkteteilung. Das Spiel hätte in beide Richtungen auspendeln können, letztlich geht das so aber schon in Ordnung. Und wir sind zufrieden damit.“ Bereits nach zwölf Minuten nutzten die Gäste aus Wettringen erstmals kleine Schläfrigkeiten der Hausherren aus. Nach einer Ecke kam Finn Höffer am Fünfer frei zum Kopfball. Zwar wurde dieser noch abgewehrt, doch den Nachschuss konnte Höffer seelenruhig einschieben. Kurz vor der Pause bediente Simon Meyer mit einem langen Diagonalball Bernd Möllers. Letzterer leitete direkt weiter auf Gerrit Löcker, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste – 1:1 (41.).

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Jonas Brüning die erneute Führung für den FC Vorwärts (53.), doch diese hielt keine zwei Minuten. Nun musste Möllers nur noch einschieben, mustergültig bedient von Bastian Roters (55.).

Galaxy Steinfurt – SpVgg Langenhorst/W. 3:0 (2:0)

Die „Galaktischen“ haben das Remis ihrer beiden Mitkonkurrenten optimal ausgenutzt und sich mit einem 3:0 vorübergehend den Platz an der Sonne gesichert. „Da oben steht man natürlich gerne, auch wenn es noch sehr früh in der Rückrunde ist. Es werden aber auf jeden Fall ein paar interessante Wochen“, freut sich Galaxy-Coach Ugur Birdir auf einen spannenden und intensiven Aufstiegsfight.

Eher weniger spannend war die Partie gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen. Hinten ließen die Steinfurter kaum eine Chance durch, vorne erzielten sie alle drei Treffer nach Standardsituationen. Als erstes war Innenverteidiger Altin Fasku zur Stelle. Galaxys Nummer 17 köpfte einen Eckball von Aldo Colalongo in die Maschen (12.). Gleiches tat später sein Innenverteidiger-Partner und spielender Co-Trainer Ladislav Velican (39.) – 2:0. Selbiger trat nach dem Seitenwechsel zum Foulelfmeter an. Abdallah Etri war zuvor unfair im Strafraum zu Fall gebracht worden. Velican scheiterte zunächst an Christian Kuhmann, doch sorgte mit dem Nachschuss für den 3:0-Endstand (63.).