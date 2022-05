TB Burgsteinfurt gewinnt Aufstiegskrimi

Burgsteinfurt

Der Tischtennis-Nachwuchs des TB Burgsteinfurt tritt in der kommenden Saison auf höchstmöglicher Verbandsebene an. Das sehr junge Team schaffte nach einem Sieg im Entscheidungsspiel gegen den VfL Billerbeck den Aufstieg in die NRW-Liga. Die Partie hatte es echt in sich und war bis zum Schluss unglaublich spannend.