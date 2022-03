TB Burgsteinfurt vor schwerer Aufgabe

Die Burgsteinfurter Landesliga-Handballerinnen stemmen sich mit aller Macht gegen den Abstieg. Das funktionierte zuletzt mit drei Siegen in Serie prächtig. Ob am Donnerstag ein vierter dazukommt, ist fraglich. Schließlich geht es für den Turnerbund zum favorisierten Tabellendritten SuS Neuenkirchen. „Neuenkirchen ist nicht unser Regal, das muss man ganz klar so sagen. Von daher ist das für uns ein Bonusspiel. Wir nehmen mit, was wir kriegen können“, erklärt Trainer Jürgen Kötterheinrich. Der Gegner hat in diesem Kalenderjahr erst zwei Partien bestritten, was Kötterheinrich ein bisschen hoffen lässt: „Vielleicht sind die nicht ganz im Spielrhythmus?“ Beim TB geben Marina und Maike Bartsch momentan eine sehr gute Figur ab. „Marina hat zuletzt toll gespielt, und Maike wird auch immer mehr ein Faktor für uns. Bei beiden ist der Entwicklungsweg aber noch lange nicht abgeschlossen“, verteilt Kötterheinrich ein Lob. In der Hinrunde gewannen die Neuenkirchenerinnen den Vergleich deutlich mit 23:16.

-mab-