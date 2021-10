TB-Frauen erwarten HSG Tecklenburger Land

Vier Niederlagen gab es schon, jetzt ist die Chance da, die ersten Punkte zu holen. Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt erwarten am Sonntag die HSG Tecklenburger Land.

Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt (Lea Peters) treffen am Sonntag auf die HSG Tecklenburger Land.

Während bei den Männern im Handball an diesem Wochenende die Kugel im Schrank bleibt, müssen die Frauen auf die Platte und um Meisterschaftspunkte spielen. Dabei treffen die Damen des TB Burgsteinfurt in der Landesliga in eigener Halle auf die HSG Tecklenburger Land.

Nach Niederlagen gegen Neuenkirchen, Spitzenreiter Kinderhaus II, Sparta Münster und HC Ibbenbüren müssen die Schützlinge von Trainer Jürgen Kötterheinrich nun gegen einen Gegner antreten, der erst zwei Spiele auf seinem Konto hat. Zuletzt gewannen die HSGlerinnen gegen Recke mit 33:25, davor waren sie mit 19:23 gegen Everswinkel II unterlegen.

Doch egal wie der Gegner heißt, das Pro­blem der Burgsteinfurter Frauen ist der Rückraum. Von dort kommt zu wenig Druck auf die gegnerische Abwehrreihe, am Kreis entstehen zu wenige Lücken. „Das ist jetzt ein Gegner, der aus unserem Regal kommt“, drückt sich der Trainer bildlich aus und meint: Augenhöhe. „Aber es liegt an uns selbst, ob wir gewinnen. Wir müssen unsere Leistung abrufen“, sagt der Coach, der erstmalig alle Spielerinnen an Bord hat.