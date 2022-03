TB-Handballer mit dem längeren Atem

Es war eine schwere Geburt, aber am Ende erfolgreich: Die Kreisliga-Handballer des TB Burgsteinfurt haben in der Harz-Partie beim TV Jahn Rheine mit 30:25 gewonnen.

Eckhard Rüschhoff ist davon überzeugt, dass der TV Jahn Rheine wesentlich besser in der Tabelle dastehen würde, wenn die Ersatzbank nicht so dünn besiedelt wäre. „Wenn alle acht Mann durchspielen müssen, dann lässt zwangsläufig irgendwann die Kondition nach“, sagt der Trainer der TB-Herren, die mit 30:25 (13:12) in Rheine gewonnen haben.

Der erste Durchgang verlief ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Das gelang dem TB erst nach der Pause. 20:17 zeigte die Anzeigetafel in der 41. Spielminute an, 24:18 stand es schon in der 46., als Patrick Lange mit drei Toren in Folge erfolgreich war.

„Wir wussten, dass wir schnell spielen mussten, aber in Hälfte eins haben wir uns noch schwer getan“, so Rüschhoff, der Eric Langermann in der Deckung ausdrücklich lobte. Kurz vor dem Ende lagen die Stemmerter mit sieben Toren vorne (51., 27:20) und ließen Rheine nun nicht mehr rankommen. Die Punkte waren im Sack.

Tore: Amine (8/2), Lange (7), Röll (5), Huser, Vinhage (je 3), Sommer (2/1), Brumley (1).