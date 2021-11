Teupe-Doppelpack gegen Emsdetten 05

Borghorst

Der Borghorster FC ist eine der Spitzenmannschaften in der Bezirksliga-Staffel 12. Das unterstrich die Elf am Sonntag im Heimspiel gegen Emsdetten 05. Beim 3:2-Heimsieg lieferte das Team vom Trainerduo Florian Gerke/Michael Straube vor allem in der ersten Hälfte ab.

-mab-