Teupens Ausbruch war berechtigt

Vollversammlung im Strafraum der Gelmeraner: Der Kopfball von Ricardo Bredeck brachte nichts ein; dafür traf der Borghorster Mittelfeldmann in der letzten Minute per Freistoß. Mirko Pöhlker (kl. Bild) und sein BFC-Team machten am Sonntag aber insgesamt nicht den Eindruck, als hätten sie große Lust auf Fußball bei dem schönen Wetter.

Foto: gs