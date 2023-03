Thomas Brügge rechnet mit der Rache des SC Everswinkel

Der designierte Landesliga-Absteiger Arminia Ochtrup empfängt am Samstag die Handballer von Münster 08 (Anwurf: 18 Uhr, Halle I). Zu verschenken haben die Hausherren trotz der eigentlich aussichtslosen Tabellensituation nichts. „Wenn die mit voller Kapelle kommen, wird es ganz schwer für uns“, weiß Trainer Christian Woltering um die Qualitäten der Gäste. Aber man wolle zeigen, dass man auch Handball spielen könne, so der Coach weiter.

Max Oelerich und der für das Team so wertvolle Raphael Woltering gehören zu den Wackelkandidaten. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Deutlich mehr Spielzeit als sonst sollen die beiden Youngster Luca van der Wei und Cornelius Breulmann erhalten.

Der Münsterlandligist SC Nordwalde wird am Sonntag (17 Uhr) beim SC Everswinkel vorstellig. Die Hausherren sind Dritter, nach Minuspunkten sogar Erster. Das Hinspiel entschied der SCN aber mit 35:32 für sich. „Das wird jetzt eine ganz andere Nummer. Die werden sich rächen wollen. Erschwerend kommt hinzu, dass da geharzt werden darf und wir auswärts nicht so gut sind wie in eigener Halle. Nach Everswinkel ist es weit zu fahren. Und wenn wir schon so eine weite Anreise machen müssen, dann sollten wir uns auch nicht als Kanonenfutter präsentieren“, fordert Trainer Thomas Brügge viel Einsatz.

Eine Etage tiefer – in der Münsterlandklasse – geht es für die SGH Steinfurt zum SV Adler Münster (Anwurf: Sonntag, 14 Uhr). Die Hausherren sind zwar nur auf Rang sieben zu finden, aber sie sind neben dem TuS Recke die einzige Mannschaft, die dem Primus in dieser Saison ein Unentschieden abringen konnte (34:34).

„Diese offene Rechnung wollen wir natürlich begleichen“, gibt Torwart und Co-Trainer Max Göcke die Richtung vor. Allerdings ist noch ein wenig unklar, mit welchem Personal das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden soll. Die Erkältungswelle ist über Stemmert geschwappt und dünnt den Kader des Spitzenreiters aus. Zudem hat sich der torgefährliche Rückraummann Amin Amine am Fuß verletzt. „Mr. Unkaputtbar“ ist in diesen Zeiten Jan Bordewick. Der Kreisläufer musste zuletzt sogar 60 Minuten ran.

Die A-Junioren der SGH Steinfurt befinden sich bereits auf der Zielgeraden der Saison. Am Sonntag bei der JSG Hille-Hartum bestreiten sie ihr drittletztes Spiel. „Wir müssen so auftreten wie am vergangenen Wochenende in den beiden Partien gegen Lenzinghausen-Spenge und LIT. Da haben die Jungs einen enormen Einsatz an den Tag gelegt. Hille-Hartum kann ein hohes Tempo gehen, handballerisch sehe ich uns wenigstens auf Augenhöhe“, erklärt Co-Trainer Justus Leiß. Die Begegnung beginnt um 16 Uhr.