TV Borghorst gewinnt dank Glückstreffer in der Schlusssekunde

Borghorst

Spannend ging es am Dienstagabend in der Buchenberghalle zu. Dort standen sich der TV Borghorst und die Reserve des TSV Ladbergen gegenüber. Am Ende hatten die Hausherren mit 22:21 die Nase vorne. In der letzten Aktion hatten die Hausherren den sprichwörtlichen Papst in der Tasche.

Von Matthias Lehmkuhl