TV Borghorst lässt einen Punkt liegen

Wie auch im vorherigen Heimspiel gegen Hohne/Lengerich hat der TV Borghorst wieder eine klare Führung verspielt. Gegen den TV Kattenvenne II gab es am Samstagabend in der Buchenberghalle am Ende nur ein 30:30-Unentschieden. Zur Pause lag der TVB noch 18:12 vorne.

Zu Beginn der Partie gelangen den Gästen viele einfache Tore. Der TV Borghorst musste viel mehr investieren und belohnte sich zusehends. Nach einer Viertelstunde führte der TVB 11:6. Mit einem beruhigenden Sechs-Tore-Vorsprung ging es in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit verkürzte der TV Kattenvenne II den Rückstand Tor um Tor. Doch als Daniel Lütke Lanfer in Unterzahl – Linus Kleine Berkenbusch saß eine Strafzeit ab – zum 26:23 traf, wurde es wieder lauter in der Halle. Aber in der 51. Minute war es dann soweit: Die Gäste glichen zum 26:26 aus. TVB-Coach Daniel Ahmann nahm die Auszeit und versuchte damit, das Steuer noch einmal herumzureißen.

Die Schlussphase des jetzt engen Spiels war nichts für schwache Nerven. 68 Sekunden vor dem Ende holte TVB-Kreisläufer Jan Borde­wick beim Stand von 29:29 einen Strafwurf heraus. Timon Topp, der bis dato fünf von sieben Siebenmetern verwandelte, überließ den Ball Marek Lindenbaum, der zum viel umjubelten 30:29 einnetzte. Doch Kattenvenne schaffte mit dem finalen Angriff noch das letztlich verdiente Remis.

„Die erste Hälfte lief einigermaßen nach Plan. Doch ohne Rückraum gewinnt man kein Spiel. Wir haben zu wenige Tempogegenstöße eingeleitet. Wir müssen jetzt kurzfristig Erfolg haben. Sonst wird’s schwer“, so das Trainer Daniel Ahmann.

Tore: Topp (9/5), Lindenbaum (8/1),Kleine-Berkenbusch, Kratz und Lütke Lanfer (je 3), Huge (2), Bordewick und Kremer (je 1).