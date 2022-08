Überwiegend erfolgreiches Wochenende

Am Wochenende verliefen die Meisterschaftsspiele überwiegend ganz im Sinne der Teams des TC GW Burgsteinfurt. Die Herren 50 um Mannschaftsführer Manfred Neuenfeld durften sich über den Klassenerhalt in der Bezirksliga freuen. 6:0 hieß es am Ende gegen den Sportverein Greven.

Gleiches gilt für die Herren 40 (1. Kreisklasse) um An­dreas Danel. Auch ihnen gelang ein 6:0-Erfolg über den TCT Rheine II. Damit bleiben sie der Liga auch in der nächsten Saison erhalten.

Den Damen – Teamkapitänin ist Mia Kösters – gelang unter anderem dank der beiden erfolgreichen Doppel ein 4:2-Sieg über den ETuS Rheine. Die Truppe belegt ein soliden Platz im Mittelfeld der Kreisklasse.

Die Herren 60 (Bezirksklasse) – für die Dieter Feldermann die Verantwortung trägt – erkämpften auswärts ein Unentschieden gegen Dülmen. Lediglich die Herren in Bezirksliga um Jens Vanheiden hatten das Nachsehen: Sie mussten sich mit 3:6 geschlagen dem TV Jahn Rheine geschlagen geben. Damit steht der Abstieg in die Kreisliga fest. Rudolf Hagmann (6:4, 6:1 gegen Tobias Gruschka), Lukas Farwick (6:4, 6:4 gegen Dominik Bornhausen) sowie das Doppel Jonas Farwick/Jens Vanheiden sorgten für die drei Zähler.