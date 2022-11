Ugur Birdir steuert auch weiterhin das Galaxy-Raumschiff

Der FC Galaxy Steinfurt vertraut auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Ugur Birdir. Der 33-jährige Trainerneuling setzt das um, was die Verantwortlichen auf und neben dem Platz von dem Team sehen wollen. Das letzte Punktspiel des Jahres gegen Matellia Metelens Reserve nahm einen total verrückten Verlauf.

Die B-Liga-Kicker des FC Galaxy haben in ihrem letzten Punktspiel des Jahres noch mal kräftig auf die Pauke gehauen. Trotz eines dreimaligen Rückstands gewannen sie ihr Heimspiel gegen die Reserve von Matellia Metelen mit 5:3 (1:2). Das war aber nicht der einzige Grund zur Freude, denn auch die Vertragsverlängerung von Trainer Ugur Birdir sorgte für beste Stimmung bei den Steinfurtern.

Justus Beck (2./70.) und Lukas Schründer (29.) hatten die Gäste drei Mal in Führung geschossen, doch der FCG bewies Comeback-Qualitäten wie einst Rocky Balboa gegen Apollo Creed. Arsid Haka (17.), Malek Mallaamine (52.) und Kenan Gökyilidz (72.) glichen zunächst mal aus, ehe Birdir selbst mit einem Jokertor (76.) und erneut Malek Mallaamine (82.) für ein aus Galaxy-Sicht perfektes Ende sorgten.

„In der ersten Halbzeit haben wir Schlafwagen-Fußball gezeigt, in der zweiten dann das, was wir können“, resümierte Birdir. Ein Lob sprach er Schiedsrichter Holger Rövemeier aus: „Der hat in der B-Liga absolut nichts zu suchen. Der sollte zwei, drei Klassen höher pfeifen.“

Dass Birdir beim FC Galaxy für eine weitere Saison zugesagt hat, kam in der Mannschaft super an. „Das ist eine tolle Bestätigung für mich“, freute sich der 33-Jährige, der erst seit Sommer im Trainergeschäft ist und diesen Schritt nicht bereut hat: „Dieser Job ist echt was für mich, die Arbeit mit einer Mannschaft bringt mir viel Freude und ist ein super Ausgleich zum Berufsleben.“

Mit dem FCG hat der ehemalige Regionalliga-Akteur noch einiges vor, was er aber nicht alleine an Toren und Punkten festmacht: „Sollten wir am Ende aufsteigen, nehmen wir das gerne mit. Das ist aber nicht unser großes Thema. Die großen Themen des Vereins und auch meine sind Integration und Inklusion. Da haben wir in dieser Saison viel gemacht. Genau wie in der Außendarstellung – auf und neben dem Platz haben wir uns sehr gut präsentiert“, freut sich Birdir, der auch 2023/24 auf seinen bisherigen Stab vertrauen kann. Der spielende Co-Trainer Ladislav Velican sowie Fabio Martins, David Czogala und Hannes Effing werden ihr Know-how weiterhin einbringen.

Dazu Sportleiter Ahmed Ali: „Es ist toll, mit anzusehen, wie das Trainerteam die Mannschaft in nur wenigen Monaten auf und neben den Platz enorm weiterentwickelt hat. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.“ Vorsitzender Ali Pish Been ergänzt: „Ugur versteht die Philosophie des Vereins und weiß diese mit seinem sportlichen Ehrgeiz zu verknüpfen.“