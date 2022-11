„Verkehrte Welt“ in Neuenkirchen

Der Borghorster FC geht mit einem Teilerfolg in die Winterpause. Bei der Reserve von SuS Neuenkirchen gab es ein 2:2. Aus Gäste-Sicht lief der Spielfilm diesmal komplett anderes ab als in den beiden Partien zuvor.

Bezirksliga: Borghorster wandelt 0:2-Rückstand in ein 2:2 um

In seinen beiden Partien zuvor gegen Emsdetten und Riesenbeck verspielte Bezirksligist Borghorster FC jeweils eine 2:0-Führung. Am Sonntag lief es komplett andersrum: Ricardo Bredeck und Torben Schlieckmann wurden beim 2:2 (0:1) in Neuenkirchen zu den gefeierten Helden. „Es war ganz schön, das nun mal von der anderen Seite zu erleben“, ist BFC-Trainer Michael Straube diese Art von Spielverlauf deutlich lieber. „Das Remis ist zwar aufgrund der späten Tore ein wenig glücklich, aber durchaus verdient.“

Im ersten Durchgang war die Neuenkirchener Reserve spielbestimmend. Die Gäste konzentrierten sich auf das Verteidigen – abgesehen von einer Ausnahme in Minute 13: Da zog Mirko Pöhlker im Duell mit Aykut Demir den Kürzeren. Letzterer leitete weiter auf Noah Scheipers – 1:0. Vorne passierte nicht viel beim BFC. Ein Versuch von Bredeck aus gut 30 Metern war schon die vielversprechendste Aktion (35.).

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Alexander Wehrmann (51.) und Bredeck (54.) hatten gute Gelegenheiten auf dem Schlappen. Wenig später folgte jedoch das 2:0: Einen Foulelfmeter parierte Frederik Teupen noch, doch der Abpraller landete wieder beim Schützen Andre Hölscher, der im zweiten Versuch traf (60.).

Aber auch davon ließen sich die Gäste nicht unterkriegen. Schlieckmann fand in Frederick Stegemann zunächst noch seinen Meister (72.). Acht Zeigerumdrehungen später scheiterte Paul Teupe per Kopf, doch Bredeck drückte den Abpraller über die Linie. Und nach wiederum acht Minuten schafften die BFC-ler sogar noch den Ausgleich. Luca Jungfermanns Freistoßflanke landete bei Torben Schlieckmann, der zum vielumjubelten Ausgleich traf.

Borghorster FC: Teupen – Leuters (70. Teupe), Pöhlker, N. Thoms, Krumme – Bingold, Dubs (46. Wies) – Bredeck, Jungfermann, Wehrmann (60. Olden) – Schlieckmann.

Tore: 1:0 Scheipers (13.), 2:0 Hölscher (60.), 2:1 Bredeck (80.), 2:2 Schlieckmann (88.).

Bes. Vorkommnis: Teupen (BFC) hält Foulelfmeter von Hölscher.