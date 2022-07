Viele neue Gesichter

Am Freitag startete der Borghorster FC nach einer wohlverdienten Sommerpause in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Vieles ist neu beim Bezirksligisten: Beispielsweise war es die erste Trainingssession für Neu-Coach Thomas Grabowski, der Florian Gerke an der Seite von Michael Straube ersetzt. Außerdem standen bereits sechs der sieben Neuzugänge im Wilmsberger Waldstadion auf dem Parkett.

Der Endspurt der vergangenen Saison inklusive vieler coronabedingten Nachholspiele war hart, doch vor allem das Trainergespann sammelte in der Sommerpause genug Energie. „Wir haben auf jeden Fall genug Körner. Es ist eine ganz neue Konstellation. Wir sind motiviert und voller Tatendrang“, erzählten Straube und Grabowski. „Dem ein oder anderen Spieler hätten vielleicht noch ein paar Tage Pause mehr gut getan. Da haben sich einige auf der Mannschaftsfahrt nach Mallorca vor ein paar Wochen Corona eingefangen.“

Das neue Duo an der Seitenlinie steht in der Vorbereitung vor allem vor einer Aufgabe. „Wir hatten einen ziemlich starken Umbruch mit sechs Abgängen und sieben Neuzugängen“, kommt es für Straube und Grabowski vor allem darauf an, „zu einem Team zu werden“. Allzu große Sorgen machen sie sich darum jedoch nicht: „Wir werden die neuen schnell integrieren können. Das sind allesamt gute Jungs.“

Der Borghorster FC wird vermutlich auch mit dem Stadtrivalen SV Burgsteinfurt um die oberen Plätze in der Bezirksliga kämpfen. Einen kleinen Vorgeschmack des Derbys im Rahmen der Stadtmeisterschaften wird es in diesem Sommer allerdings nicht geben. „Burgsteinfurt hat die Stadtis geplant, uns aber recht spät über das Datum informiert. Als sie uns Bescheid sagten, hatten wir an dem Datum schon ein Testspiel gegen Vorwärts Wettringen auf dem Programm stehen. Wir haben versucht, es irgendwie zu verschieben, doch es ging nicht“, so Straube. Statt der Ersten und der Zweiten werden nun die Zweite und die Dritte des BFC versuchen, sich als Stadtmeister zu küren. Der Ligabetrieb startet für den letztjährigen Fünften am 14. August (Sonntag). Wer die Grün-Schwarzen als Erster herausfordert, ist derzeit noch ungewiss.

Der Sommerfahrplan des Borghorster FC: 8. Juli (Freitag) beim SV Bad Bentheim; 16. Juli (Samstag) gegen Matellia Metelen, 24. Juli (Sonntag) bei Vorwärts Wettringen; 27. Juli (Mittwoch bei Westfalia Leer (Pokal); 31. Juli (Sonntag) gegen ASC Schöppingen; 4. August (Donnerstag) gegen Warendorfer SU; 6. August (Samstag) gegen SuS Neuenkirchen.