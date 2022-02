Vildan Kardesler wechselt in die Bundesliga

Burgsteinfurt

Nach viereinhalb Jahren in den USA ist Vildan Kardesler zurück in Deutschland. Die Burgsteinfurterin hat auch einen neuen Verein gefunden: den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Im Rheinland möchte die frühere U-Nationalspielerin so schnell wie möglich Fuß fassen.

Von Marc Brenzel