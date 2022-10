Weiner gegen sieben (!) Emsdettener

Mit ganzen sechs Feldspielern plus Torwart trat die Dritte von Borussia Emsdetten Zuhause gegen Schwarz-Weiß Weiner an. Als sich dann noch einer verletzte, blieb dem Unparteiischen gar keine andere Wahl, als die Partie bereits nach zehn Minuten abzubrechen.

Spieltag nummer neun in der Kreisliga B ist Geschichte – und brachte vor allem eine krasse Story mit sich: Schwarz-Weiß Weiner spielte nämlich gegen sechs (!) Feldspieler plus Torwart. Als sich dann noch ein Emsdettener verletzte, musste Schiedsrichter Jan Schelhowe die Begegnung abbrechen. Wahnsinn.

Borussia Emsdetten III – FC SW Weiner 0:2 (0:2)

Das gibt es auch nicht alle Tage: Ganze sieben Akteure inklusive Torwart brachten die Gastgeber auf das Feld. „Sie wollten das Spiel verlegen, aber das hat von unserer Seite nicht geklappt“, erklärte Weiner-Coach Alexander Witthake die Umstände. „Für zehn Minuten nach Emsdetten zu fahren, ist ziemlich blöd. Da bin ich nicht so gut zufrieden. Das hätte man auch anders lösen können.“ In den rund zehn Minuten trafen für die Ochtruper zunächst Nils Weyring (2.) und dann Falk Overkamp (4.). Witthake vermutet, dass das Spiel nun auch mit einem 2:0 gewertet wird.

Galaxy Steinfurt – Westfalia Bilk 2:0 (2:0)

Bei Galaxy Steinfurt kann sich aktuell niemand beschweren: Achter Sieg im neunten Spiel, Spitzenreiter und ein Torverhältnis von 31:3. Auch die robusten Bilker konnten die „Galaktischen“ nicht stoppen. Denn die Gastgeber machten von Beginn an richtig Dampf. Bereits nach vier Minuten drückte Mohammed Mallaamine die Kugel nach Vorarbeit von seinem Bruder Nour über die Linie. Nochmal vier Zeigerumdrehungen später ein ähnliches Spiel: Dieses Mal flankte Rechtsverteidiger Soufjen El-Etry und Linksverteidiger Eduard Schäfer vollendete. „Dass wir so früh in Führung gehen, war wichtig. Eigentlich müssen wir aber noch deutlich höher gewinnen“, resümierte Galaxy-Coach Ugur Birdir. „Ich denke, gegen Bilk werden noch so einige Teams patzen. Ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns haben.“

SpVgg Langenhorst/W. – 1. FC Nordwalde II 1:3 (0:0)

„Es fehlte heute an allem. Das war durch die Bank weg nicht gut von uns“, fand Langenhorsts Trainer Philipp Holtmann drastische Worte für den Auftritt seiner Jungs gegen Nordwaldes Zweitvertretung. „Wir haben uns in der Halbzeit viel vorgenommen, haben aber nur reagiert statt zu agieren.“ Denn bis zur Pause standen die Ochtruper zumindest ergebnistechnisch mit einem 0:0 noch ganz gut dar. Ein für Holtmann fragwürdiger Elfmeterpfiff kippte das Spiel. Langenhorsts Schlussmann Peer Berghaus traf bei einem Klärungsversuch den Ball. Laut Schiri Bernd Herbring berührte er jedoch erst einen Gegner. Florian Kröger trat erfolgreich an (52., FE). Hannes Ueter erhöhte nur drei Zeigerumdrehungen später. Joe-Henrik Wessels machte den Deckel drauf (75.). Beide Male war ein Ballverlust der Gastgeber vorausgegangen. Der Anschlusstreffer durch Mick Bäumer kam deutlich zu spät (87.).