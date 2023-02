Wiedergutmachung gelungen

In einem spannenden Duell kamen die Borghorster zu einem verdienten Punktgewinn in Greven.

In der Halbzeitpause des Bezirksligaspiels zwischen dem SC Greven 09 und dem Borghorster FC brauchte es keine Worte. Die Gestik von Grevens Trainer Yannick Bauer, der zusammengekauert auf seinem Stühlchen am Spielfeldrand ausharrte und den Kopf in beiden Händen begraben hielt, sprach Bände. Sein Gegenüber, Borghorsts Coach Michael Straube, war da schon längst auf dem Weg in die Kabine. Und wirkte dabei beschwingt. Schließlich lag sein Team zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 vorn und schien auf dem besten Weg, die 1:9-Schlappe aus der vergangenen Woche auszubügeln.