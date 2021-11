Wolfgang Probst startet bei der WM in Abu Dhabi

Das ist für ihn eine große Ehre: Wolfgang Probst startet am Freitag der Weltmeisterschaft der Paratriathleten in Abu Dhabi. Die Crème de la Crème nimmt teil, weshalb der Burgsteinfurter seine Chancen realistisch einschätzt. Radgefahren wird übrigens da, wo es sonst richtig hochtourig rund geht.

Wolfgang Jobst entwickelt sich zum sportlichen Globetrotter. Nach der Teilnahme an der Europameisterschaft in Valencia vor knapp fünf Wochen steht jetzt das nächste Großereignis für den Ausdauersportler von Marathon Steinfurt auf dem Programm: Am Freitag startet er bei der Weltmeisterschaft der Paratriathleten in Abu Dhabi.