Zuwachs durch Sport im Park

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung begrüßte Vorsitzender Eyup Koc nicht nur die erschienenen Tennisspielerinnen und -spieler, sondern insbesondere die Ehrenmitglieder Altehenger, Bannert, Fischer, Harenbrock und Schmedding.

Koc ließ das vergangene Jahr Revue passieren, in dem die Fertigstellung der Tennishalle aus der Aktion „Moderne Sportstätten 2022“ sicher einen der Glanzpunkte bildete, das mit all seinen pandemiebedingten Einschränkungen einige Herausforderungen bereithielt.

Positiv hatte sich jedoch wie auch im Vorjahr die Aktion „Sport im Park“ unter Federführung des Kreissportbundes auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt, die mittlerweile bei 250 liegt. Besonders erwähnt wurde die florierende Jugendarbeit: immerhin befinden sich derzeit 40 Kinder im Training beim vereinseigenen Trainer Manfred Neuenfeldt. Ein zusätzliches Fördertraining für Kinder und Jugendliche im Verein durch die Unterstützung aktiver Tennisspieler der Herrenmannschaft wurde maßgeblich durch Rudi Hagmann realisiert.

Die Sportwarte Andreas Danel und Jens Vanheiden verwiesen auf die sehr gute Beteiligung mit 50 Mitgliedern an den diesjährigen Clubmeisterschaften. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten in den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed wurden nochmals gewürdigt. Ebenfalls kann sich der Verein über Aufstiege von drei Mannschaften in die jeweils höhere Liga freuen: Damen 55, Damen und Herren.

Nach dem Bericht des Kassenwartes Andreas Janssen bestätigten die Kassenprüfer Frederik Wolke und Jonas Farwick eine einwandfreie Kassenführung. Bestätigt in ihrem Amt wurden die 2. Vorsitzende Henriëtte Verdonk und der Kassenwart Andreas Janssen. Eine besondere Ehrung erfuhren folgende Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit: Lore Linowski-Petzel (60), Jochen Bannert (40), Manfred Otto (25), Reinhard Schöning(25), Renate Albers (25) und Sabine Steenweg (25).

Mit dem Hinweis auf das allseits beliebte Nikolausturnier am 11. Dezember wurde die Versammlung geschlossen. Alle Termine und Ankündigungen sind wie immer auf der homepage des TC Grün-Weiß Burgsteinfurt veröffentlicht.