Harmsens Duell mit dem kriselnden Ex-Club, aber die Freundschaft ruht

Jena – für Björn Harmsen ein ganz besonderer Ort. Hier fand er den Einstieg in seine Trainerkarriere, erst als Jugend- und dann als Profi-Trainer im jungen Alter von 24 Jahren. Nun reist er mit den WWU Baskets Münster in die alte Heimat.

Die Besonderheit der Partie gegen Medipolis SC Jena für ihn persönlich hatte Björn Harmsen schon vor dem Hinspiel betont. Schließlich hat der Coach der WWU Baskets Münster einen Großteil seines Basketball-Lebens bei dem Thüringer Club verbracht, wurde dort mit 24 Profi-Trainer und stieg mit dem Verein zweimal in die Bundesliga auf.

Das Rückspiel am Samstag (19 Uhr) in Jena dürfte nun die Besonderheit noch einmal erhöhen, viele bekannte Gesichter aus den gemeinsamen, erfolgreichen Zeiten werden Harmsen rund um das Spielfeld in der Sparkassen-Arena begegnen. „Ich habe dort natürlich Familie und sehr viele Freunde, die auch beim Spiel sein werden. Darauf freue ich mich sehr.“

Harmsen: „Jena hat mit Sicherheit den Druck“

Wie aber beim 68:67-Erfolg der Baskets zu Beginn des Jahres werden auch beim zweiten Duell mit seinem derzeit kriselnden Ex-Club alle Freundschaften ruhen. Münster kann nach zuletzt drei Siegen am Stück deutlich befreiter aufspielen als der Gastgeber. Die Thüringer hecheln ihrem vor der Saison gesteckten Ziel Bundesliga-Aufstieg meilenweit hinterher und liegen nach nun sieben Niederlagen in Serie – am Mittwoch gab es ein 78:86 gegen die Artland Dragons – als 14. zwei Punkte hinter Neuling Münster.

Björn Harmsen im Januar 2008 als Bundesliga-Coach bei Science City Jena. Foto: Imago/Bild13

„Jena hat mit Sicherheit den Druck, gewinnen zu müssen“, sagt Harmsen, will aber von einer umgekehrten Rollenverteilung nichts wissen. „Jena ist vom Kader her weiter eine der Top-Mannschaften der Liga, ist individuell stark besetzt und bringt viel Erfahrung mit. Deswegen müssen wir uns voll konzentrieren, auf einem für uns hohen Level spielen wie vor allen Dingen in Trier. Dann müssen wir schauen, ob das reicht.“

Baskets-Center fehlt, Jena rüstet auf

An der Mosel reichte eine gute Leistung zum 81:79-Erfolg, auch weil die Mannschaft den Trend fortsetzt und die Fehler reduziert. „Unsere Phasen, in denen wir konstant spielen, werden immer länger“, erklärt der Coach, der personell allerdings einen Rückschlag verkraften muss. Adam Touray, in Trier nicht zuletzt wegen vier wichtiger Offensivrebounds ein Faktor, fällt mit einer Fußblessur vorerst aus. „Er ist mit seiner Größe, Athletik und seinem Einsatz wichtig für uns“, so Harmsen.

So wird sich die Statik der Baskets ändern – wie auch die im Spiel der Thüringer, die anders als im Hinspiel wieder auf ihren Top-Mann Shaquille Hines sowie auf Vuk Radojicic bauen können, die am Berg Fidel noch gefehlt hatten. Dazu verpflichtete Jena mit Seth Allen einen 28-jährigen, europaerfahrenen amerikanischen Spielmacher. Die Aufgabe wird also nicht einfacher für die Baskets – allerdings hat der Pro-A-Neuling schon mehrfach bewiesen, auch höhere Hürden nehmen zu können.