Noch ohne Seiferth: Baskets überprüfen Form gegen badische Löwen

Drei Wochen vor dem Start der 2. Bundesliga Pro A gehen die WWU Baskets Münster ihr viertes Testspiel an. Die PS Lions Karlsruhe, ein gestandenes Team aus dem Basketball-Unterhaus, kommt am Samstag zum Formcheck an den Berg Fidel.

Bislang trafen sich die WWU Baskets Münster und die PS Karlsruhe Lions nur auf freundschaftlicher Ebene, spielten 2019 am Berg Fidel (63:68) und 2020 in Baden (92:84) in der Saison-Vorbereitung gegeneinander. Am Samstag (18 Uhr) folgt der dritte Streich, diesmal wieder in Münster. Und nun ist es ein Duell zweier Klassenkameraden, nach dem Aufstieg der Baskets sind beide Teams in der 2. Bundesliga Pro A beheimatet.

Am vergangenen Wochenende spielten die Baskets beim Turnier in Gießen, unterlagen dort nach dem 95:73 gegen die Panthers Schwenningen dem Bundesliga-Absteiger Gießen 46ers im Finale mit 81:95. Als „lehrreich“ stufte Manager Helge Stuckenholz den Ausflug ins Hessische ein, auch Trainer Björn Harmsen nahm wichtige Erkenntnisse mit nach Münster – und zwar nicht nur sportliche. Das Zusammenwachsen der Mannschaft außerhalb des Platzes verlaufe unproblematisch, die verschiedenen Charaktere passen zueinander. „Es ist keine große Herausforderung, dass sich das Team findet“, sagt der 40-Jährige, der auch mit den beiden Auftritten gegen die Pro-A-Konkurrenz in Gießen durchaus einverstanden war.

Die WWU Baskets und die Karlsruhe Lions verbindet mehr als die Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga Pro A. Beide Teams haben mit der Atruvia AG auch den gleichen Hauptsponsor, der die Vorbereitungspartie am Samstag präsentiert und neben 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiteren 1500 Zuschauer freien Eintritt ermöglicht.



Die dritte Phase des Vorverkaufs läuft mittlerweile, Tickets für alle Kategorien sind noch verfügbar. Sie gelten für die 17 Heimspiel der Pro-A-Hauptrunde, das erste mögliche Playoff-Spiel (für weitere Playoff-Partien haben Dauerkarten-Inhaber ein Vorkaufsrecht) sowie für die Saison-Eröffnung am 24. September, zu der Liga-Rivale Artland Dragons an den Berg Fidel kommen wird. ...

Nun also folgt der vierte Test gegen ein etablierten Zweitligisten, der seit der Saison 2017/18 im Basketball-Unterhaus seine Bleibe hat. „Wir wollen noch gefestigter werden, haben aber am Samstag aufgrund von Ausfällen Probleme in unserer Rotation. Die müssen wir justieren“, erklärt Harmsen.

So wird Neuzugang Andreas Seiferth noch fehlen, erst zu Wochenbeginn wird er in Münster erwartet. Dazu setzt Thomas Reuter aus, der angehende Lehrer ist im Examensstress. Und auch das Mitwirken der angeschlagenen Darien Jackson und Stefan Weß ist gegen die Löwen aus dem Badischen fraglich.