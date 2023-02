Baskets als Partyschreck? Diese Punkte sprechen für Sieg gegen Eisbären

Zwölf Spieltage sind noch zu absolvieren. Es spitzt sich zu im Gerangel um die besten und auch sicheren Plätze. Jeder Punkt zählt, und so wollen die WWU Baskets in Bremerhaven einen Sieg holen. Bei diesem Vorhaben wird Marek Dolezaj helfen können.

Hilmar Petursson überraschte mit den Baskets in Kirchheim – und will dies nun bei den Eisbären

Am Mittwochabend mussten die WWU Baskets Münster aus der Trainingshalle heraus erfahren, dass mit den VfL SparkassenStars Bochum ein Konkurrent durch das klare 114:81 gegen die PS Karlsruhe Lions nach Punkten gleichgezogen ist. Es spitzt sich zu in der 2. Bundesliga Pro A – im Kampf um die Playoff-Plätze wie auch im Rennen um den Klassenerhalt, in dem die Baskets am Samstag (19 Uhr) bei den Eisbären Bremerhaven Boden gutmachen wollen.

„Die Liga ist extrem ausgeglichen, es rückt alles zusammen“, sagt Münsters Coach Björn Harmsen. „Fast alle Mannschaften außer vielleicht Vechta können gegen fast jeden verlieren. Das zeigt, dass alles möglich ist.“ Heißt: Auch sein Team sollte selbstbewusst in der Hafenstadt an der Nordseeküste antreten. Gründe, mit einer breiten Brust in die 40 Minuten zu gehen, gibt es einige. Etwa die Erfahrungen aus dem Hinspiel, als die Baskets beim 96:80 ihre fünfteilige Niederlagenserie beendeten. Oder die Erlebnisse aus der Vorwoche, als Münster mit dem 90:81-Auswärtssieg die Kirchheim Knights sowie die Liga überraschte. Oder Marek Dolezaj, der am Dienstag nachverpflichtete Slowake, der die durch die Verletzungen von Adam Touray und Cosmo Grühn entstandene Lücke schließen soll und den Baskets taktisch mehr Möglichkeiten gibt. „Marek hat sich schnell eingefügt. Er bringt eine hohe Basketball-Intelligenz mit und bekommt Dinge schnell gelöst“, sagt Harmsen über den 24-Jährigen, schiebt jedoch ein „Aber“ hinterher: „Aber wir wissen nicht, wie es im Spiel läuft und wie sich die Jungs an ihn gewöhnen.“

Neuzugang Dolezaj kann spielen

Die Spielberechtigung des 2,08-Meter-Mannes liegt vor, mit dem Nationalspieler wollen die Baskets zu gerne am Samstag den Partycrasher geben. Die Eisbären um ihren Neuzugang Khalid Lethaniel Thomas und Topscorer Jarelle Reischel (15.5 Punkte) feiern Geburtstag, zum 20-jährigen Bestehen leitet ein All-Star-Games den Ehrentag und die Feierlichkeiten vor der Pro-A-Partie ein. Anschließend steigt eine kleine Sause, schon vorher wird eine stimmungsvolle Atmosphäre herrschen.

Die gilt es zu trüben, um mit dem ehemaligen Erstligisten Bremerhaven in der Tabelle gleichzuziehen und einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Verbleib in der Zweitklassigkeit zu gehen. „Die Eisbären sind eine strukturierte Mannschaft. Wir bereiten uns gut vor, um die individuellen Stärken zu unterbinden und die Schwächen zu nutzen“, erklärt Harmsen.