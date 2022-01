Heim-Auftritte der WWU Baskets werden zu Geisterspielen

Die WWU Baskets Münster müssen in der Pro B vorerst wieder ohne Zuschauer auskommen. Der Club bedauert die Entscheidung der Behörden zwar, folgt aber deren Maßgaben.

Die Halle Berg Fidel bleibt bei den Heimspielen des Basketball-Zweitligisten WWU Baskets Münster vorerst wieder leer.

Wie der Club am Dienstag mitteilte, folgen die städtischen Behörden den Beschlüssen, die die Ministerpräsidentenkonferenz seit dem 28. Dezember vorsieht und die sich auch in der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wiederfinden. Demnach dürfen überregionale Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

"Teilen die Entscheidung der Stadt"



Das trifft die WWU Baskets erstmals am kommenden Sonntag (16 Uhr) beim Heim-Auftritt in der Pro B gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf (Brandenburg).

"Ein Heimspiel ohne unsere Fans, da fehlen die Emotionen, die den Basketball in Münster ausmachen. Daher hätten wir unsere Fans natürlich gerne in der Halle Berg Fidel dabeigehabt", sagt Baskets-Manager Helge Stuckenholz. "Aufgrund der pandemischen Lage sowie hoher

Inzidenzen in Münster teilen wir aber die Entscheidung der Stadt Münster."

Die Münsteraner Fans können die Partie stattdessen im Livestream verfolgen.