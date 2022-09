„Potenzial in der Truppe“: Baskets-Kapitän Reuter vor dem Saisonstart

Am Sonntag starten die WWU Baskets Münster bei Phoenix Hagen in die Pro-A-Saison. Wie der Aufsteiger den personellen Umbruch verarbeitet hat und wie er durch die Vorbereitung gekommen ist, erklärt Kapitän Thomas Reuter im Interview.

Im Sommer 2020 hat sich Thomas Reuter den WWU Baskets Münster an­geschlossen, er stieg im vergangenen Jahr unter Trainer Björn Harmsen als Kapitän aus der 2. Bundesliga Pro B auf. Der Pro-A-erfahrene Flügelspieler mit dem Gardemaß von 1,98 Metern spricht im Interview über die kommende Saison im Basketball-Unterhaus, die künftige Mannschaft und die Neuzugänge.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben kürzlich Ihr Lehramtsstudium mit dem Staatsexamen beendet. Wie fühlt sich das an?

Reuter: Es ist schon sehr befreiend, das war schon ein bisschen Druck. Jetzt bin ich noch bis Ende Oktober in der Schule und dann bin ich frei – für Basketball und die Pro A

In die gehen Sie mit einer umformierten Mannschaft, wie im Vorjahr gab es einen Umbruch. Wie ist der bislang gelaufen?

Reuter: Wie im vergangenen Jahr wissen wir natürlich noch nicht, wie wir ihn meistern werden. Damals hat es sehr gut geklappt, in der Hauptrunde lief es überragend. Der Kern unseres Teams mit den deutschen Spielern ist ja diesmal zusammengeblieben, das hilft schon. Und dass es auf diesem Level immer wieder Zu- und Abgänge von Import-Spielern gibt, ist Standard. Für Münster aber ist es neu.

Die Testspiele verliefen mit Höhen und Tiefen. Wie weit ist das Team?

Reuter: Die Partien in ­Bremerhaven und gegen Artland waren gute General­proben. Da haben wir ge­sehen, wo wir stehen. Die drei Amerikaner und Hilmar Petursson, der gezeigt hat, dass er sich auf diesem Level durchsetzen kann, haben sich gut integriert. Es passt menschlich. Ich glaube, dass wir ­optimistisch sein können und eine gute Rolle spielen werden, wenn wir unseren Weg weitergehen.

Eine wichtige Rolle nimmt Center Andreas Seiferth ein. Wie ist er angekommen?

Reuter: Andi ist ein Top-Typ, wir hätten es mit ihm nicht besser treffen können. Er ist auch abseits des Feldes ein ganz wichtiger Mann und hat Spaß daran, den jungen Spielern zu helfen. Er hat richtig Bock auf Münster und nimmt sich das hier sehr zu Herzen.

Um am 29. April nach dem letzten Spiel gegen die Dresden Titans zufrieden auf die Saison schauen zu können, müsste was bis dahin passiert sein?

Reuter: Vor drei Jahren in Paderborn hatten wir eine ähnliche Situation. Der Club hat davor oft gegen den Abstieg gespielt und im Niemandsland gestanden. Das Ziel war der Klassenerhalt, dann aber haben wir eine starke Saison gespielt, die wegen Corona abgebrochen wurden. Da standen wir auf Platz sechs. So etwas würde ich mir natürlich wünschen. Ich wäre glücklich, wenn wir ab dem 29. Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und vielleicht noch eine Chance auf die Playoffs hätten. Potenzial haben wir auf jeden Fall in der Truppe, ein bisschen Glück braucht man jedoch dazu. Das kann man sich aber erarbeiten.