Nach Vechta-Pleite: Klare Worte von Harmsen, Lilly sorgt für Lächeln

Die Niederlage der WWU Baskets gegen Spitzenreiter Rasta Vechta fiel derbe aus. Coach Björn Harmsen bemängelte die an den Tag gelegte Intensität vor dem Gang in die kurze Weihnachtspause deutlich, musste bei der Pressekonferenz aber doch lächeln.

Das Schlusswort des Abends gebührte der kleinen Lilly. „Merry Christmas“, hauchte die Tochter von Vechta-Coach Ty Harrelson bei der Pressekonferenz in das Mikrofon und zauberte damit auch bei Björn Harmsen ein Lächeln aufs Gesicht. Das war auch dringend nötig, hatte der Coach der WWU Baskets Münster mit seiner Mannschaft gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga Pro A beim 68:102 doch eine herbe Packung kassiert.

Dem Vorhaben, den klaren Aufstiegskandidaten in heimischer Halle zumindest zu ärgern, schoben die Niedersachsen direkt einen Riegel vor. Das Team um den omnipräsenten Tajuan Agee (20 Punkte, sieben Rebounds, sechs Assists, zwei Blocks) überrollte die Baskets.

„Normalerweise startet Vechta nicht so stark. Wir waren darauf nicht vorbereitet, waren überrascht“, sagte Stefan Weß, der mit seinen Teamkollegen kaum ein Bein an den Boden bekam. Früh drohte ein Debakel (7:27), die zu passiv agierenden Gastgeber fanden an diesem Mittwochabend keine Lösung, sich aus Rastas Klammergriff zu befreien. „Das war schon hart. Wir wollten ein gutes Spiel zeigen und liegen dann direkt mit 20 hinten“, sagte Weß.

Harmsen: „Art und Weise ist enttäuschend“

Die Punkte gegen Vechta hatte in Münster sicher niemand eingeplant auf dem Weg zum Klassenerhalt, dass es aber so eine derbe Niederlage – zwischendurch lag die Harmsen-Truppe mit 40 Punkten (57:97) im Hintertreffen – setzen würde, hatte keiner auf dem Plan. Dabei ärgerte sich der Coach besonders über die nicht passende Einstellung, mit der sein Team dem Liga-Primus begegnete.

„Dass man gegen Vechta verlieren kann, ist klar. Aber die Art und Weise, wie die Niederlage zustande gekommen ist, ist enttäuschend. Vechta hat mehr Einsatz gezeigt als wir, mehr Intensität. Das darf nicht sein, dass man so wenig Einsatz zeigt, wenn man auf dem Papier so viel schwächer besetzt ist“, erklärte Harmsen und fügte an: „Rasta hat sich in einen Flow gespielt und hat seine wohl bislang beste Partie der Saison gezeigt. Aber auch weil wir sie haben spielen lassen. Sie konnten machen, was sie wollten, wir waren nicht aggressiv und physisch genug.“

Coach Ty Harrelson gewann mit Rasta Vechta deutlich in Münster. Nach Spielende sorgte seine Tochter Lilly für einen Moment der Erheiterung bei beiden Trainern. Foto: Jürgen Peperhowe

So liefen die Baskets den Gästen immer hinterher. Erst in der Schlussphase, als Vechta den Fuß ein wenig vom Gaspedal genommen hatte, hatte Münster mal eine etwas längere gute Phase. Mit dem 11:0-Lauf, bei dem der erst 17-jährige und zuletzt lange verletzte Paul Viefhues auf seine ersten Pro-A-Minuten und -Punkte (zwei Dreier) kam, regulierte Münster den Schaden ein wenig.

Kurze Baskets-Pause, dann geht's weiter

Nach dem Wundenlecken am Donnerstag ging es für die Baskets in eine kleine Pause, erst am ersten Weihnachtstag abends kommt die Truppe wieder zusammen, um die Vorbereitung auf die Partie in Dresden am 29. Dezember aufzunehmen. Bis dahin dürfen Kapitän Andreas Seiferth, Jasper Günther und Co. einmal die Füße hochlegen. Mit besten Wünschen von Lilly Harrelson.