„Kleines Endspiel“ gegen die Eisbären? Baskets brauchen eine Trendwende

Mit vier Siegen aus sechs Partien waren die WWU Baskets Münster in die Saison gestartet, hatten mit ihrem starken Start als Neuling in der 2. Bundesliga Pro A mächtig für Furore gesorgt. Die Konkurrenz wurde hellhörig, auf dem einen oder anderen Platz in der mit im Schnitt 2380 Zuschauern bestens gefüllten Halle Berg Fidel wurde schon von der Qualifikation für die Playoffs geträumt. Erst recht nach der Gala gegen die ART Giants Düsseldorf (95:67). Knapp sechs Wochen liegt das nun zurück, seitdem kassierten die Baskets fünf Niederlagen am Stück, taumelten von Verlegenheit – mal offensiv bedingt, mal defensiv begründet – in Verlegenheit.

Zuletzt sorgte das 93:107 gegen die Gladiators Trier für Verdruss, besonders weil Münster zwischendurch mit 19 Punkten (38:19, 13.) geführt hatte. „Einfach abhaken“, so der letztjährige Kapitän Thomas Reuter, könne man die Partie nicht. „Wir haben jetzt fünf in Folge verloren, teilweise mit ähnlichen Spielverläufen. Da müssen wir als Team Lösungen finden“, meint der Routinier und fügt mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen die Eisbären Bremerhaven hinzu. „Das ist ein direkter Konkurrent. Das muss aus meinen Augen ein Sieg sein.“ Sein Teamkollegen Stefan Weß sprach gar von einem „kleinen Endspiel“.

Manager Stuckenholz: „Werden nicht nervös“

Soweit will Manager Helge Stuckenholz nicht gehen, vielmehr demonstriert er Gelassenheit in der aufkommenden Nervosität und Ungeduld, die am Berg Fidel zu spüren ist. „Für den Standort Münster ist es nach den erfolgreichen letzten zehn Jahren neu, dass wir fünf Spiele in Serie verlieren. Aber ich bin total entspannt und habe keine Sorgen, dass wir unser Ziel Klassenerhalt verfehlen“, sagt er im Brustton der Überzeugung. „Wir wollten in der Pro A ankommen, das haben wir geschafft. Und nun wollen wir sehen, dass wir zum Ende der Saison hin unseren besten Basketball spielen. Dafür müssen wir uns weiterentwickeln.“

Der Kader der WWU Baskets Münster in der Saison 2022/23 Darien Terrayle Jackson: Guard, Jahrgang 1998, 1,91 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Oskar Humpert: Forward, Jahrgang 2005, 2,01 Meter Foto: Bruce Jeffrey Paul Viefhues: Shooting Guard, Jahrgang 2005, 1,93 Meter Foto: Peter Leßmann Jasper Günther: Point Guard, Jahrgang 1999, 1,81 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Stefan Weß: Small Forward, Jahrgang 1994, 2,04 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Joshua Sievers: Small Forward, Jahrgang 2005, 1,94 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Hilmar Petursson: Guard, Jahrgang 2000, 1,90 Meter Foto: WWU Baskets/Holtrichter Andreas Seiferth: Center, Jahrgang 1999, 2,09 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Connor Harding: Guard, Jahrgang 1997, 1,98 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Jordan Terrence Jones: Center, Jahrgang 1998, 2,03 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Oliver Pahnke: Point Guard, Jahrgang 1998, 1,86 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Adam Touray: Center, Jahrgang 1994, 2,06 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Cosmo Grühn: Forward, Jahrgang 1998, 2,01 Meter Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Reuter: Small Forward, Jahrgang 1992, 1,98 Meter Foto: Jürgen Peperhowe

Das gilt für die gesamte Mannschaft, die bis auf einige Ausnahmen wie den Bundesliga-Routinier Andreas Seiferth, Adam Touray, Jasper Günther oder Reuter nahezu neu in der Pro A und dementsprechend unerfahren ist. Gerade die „Rookies“ um die Amerikaner Connor Harding, Darien Jackson und Jordan Jones sowie den Isländer Hilmar Petursson liefern noch nicht konstant das Level ab, das von ihnen erhofft wurde.

„Ab und zu klappt das schon ganz gut. Ab und zu aber klappt das noch nicht so gut“, sagt Stuckenholz und wirbt um Geduld. „Was sie für ihre weitere Entwicklung brauchen, ist Zeit und Vertrauen. Und die geben wir ihnen, wir befinden uns in einem Prozess und werden nicht nervös.“ Auch im Falle einer Niederlage am Sonntag gegen die Eisbären nicht.

Weß: „Das ist was Besonderes in Münster“

Daher ist Stuckenholz auch weit davon entfernt, diese Partie als Endspiel einzustufen, begreift sie vielmehr als neue Chance, „mal wieder ein Spiel zu gewinnen“. Dabei setzt der Manager auch wieder auf die Unterstützung des treuen Anhangs, der schon in der zweiten Halbzeit gegen Trier ein Gespür für die Situation bewiesen hat. „Das ist schon was Besonderes in Münster, dass, auch wenn es nicht so gut läuft, die Zuschauer trotzdem kommen und uns unterstützen. Das ist sehr wichtig für uns“, sagt dann auch Weß mit der Hoffnung, dass „wir aus der Negativserie herauskommen“.

Die Möglichkeiten haben die Baskets allemal, das haben sie bereits in der zweiten Liga gezeigt. „Und auch in den letzten fünf Spielen sind wir ja nicht weggeputzt worden, sondern hatten unsere Chancen.“

Eine sich möglicherweise gegen Bremerhaven bietende sollten die Münsteraner aber nutzen. Denn Siege schmecken immer süß, auch wenn es kein Endspiel ist.