„Das ist schon geil“: Auf die WWU Baskets warten prominente Namen

In der 2. Bundesliga Pro A tummeln sich viele klangvolle, bekannte Namen, von Bremerhaven bis Schwenningen, von Trier bis Dresden. Und zu den 18 Zweitliga-Mannschaften gehören nun auch die WWU Baskets Münster, die mit „maximalen Respekt“ in die Saison gehen.

Rasta Vechta, die Artland Dragons aus Quakenbrück, Auftaktgegner Phoenix Hagen oder die Gießen 46ers, die Tigers Tübingen, Medipolis SC Jena und Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen – allein diese Namen lassen das Basketball-Herz aufgehen und höher schlagen. Ja, die WWU Baskets Münster sind endgültig angekommen im deutschen Profi-Basketball. „Das ist schon geil, dass wir am Sonntag mit unserer ersten Mannschaft gegen die erste Mannschaft aus Hagen spielen“, sagt Münsters Manager Helge Stuckenholz, dessen jahrelange, visionäre Arbeit sich auszahlt. So verlängert nun mit dem Filterspezialisten Hengst Filtration ein wichtiger Sponsor für weitere drei Jahre.

Nun tummeln sich die Baskets also in der 2. Bundesliga Pro A, die erstmals mit 18 Mannschaften besetzt ist. Acht davon dürfen nach den 34 Spieltagen die Saison verlängern und in den Playoffs die beiden möglichen Aufsteiger ausspielen. Die Anwärterschaft für die Zusatzschichten ist groß. Mit Tübingen, Jena, Vechta und Gießen wird ein Quartett heiß gewettet, auch Leverkusen, Hagen und die Nürnberg Falcons haben die Playoffs auf dem Zettel – was auch für Kandidaten wie die Gladiators Trier, die Karlsruhe Lions, die Dragons, die Panthers Schwenningen und die Eisbären Bremerhaven gilt. Das Gedränge wird groß sein um einen der begehrten Plätze. „Wir gehören zu einer richtig starken Liga. Jeder Gegner kann uns mit 20 Punkten schlagen, das war in den vergangenen Jahren nicht so. Wir gehen mit maximalen Respekt in die Saison“, erklärt Stuckenholz

Ziel ist der Klassenerhalt

Das Ziel Klassenerhalt hat er ausgerufen, zwei Teams müssen nach dem letzten Spieltag am 29. April die Klasse Richtung Pro B verlassen. Konkurrenten für die Baskets sind die Mit-Aufsteiger Dresden Titans und die ART Giants Düsseldorf, aber vielleicht auch die VfL SparkassenStars Bochum, die Kirchheim Knights oder der letztjährige Playoff-Teilnehmer Baskets Paderborn. Die Pro A als große Wundertüte, in der es so manche Überraschung positiver wie negativer Art geben wird.

Die Baskets werden in der kommenden Saison gut rumkommen in Deutschland. Foto:

Von der Infrastruktur her sind die WWU Baskets bestens vorbereitet. Die Halle Berg Fidel mit der beweglichen Korbanlage, dem Parkettboden und den LED-Banden war genau wie der von den Baskets angebotene Live-Stream schon vorher zweitligatauglich. Sportlich aber, so schätzt Stuckenholz, ist das Team noch nicht bei 100 Prozent. „Wir sind sicher noch im Findungsprozess, brauchen vielleicht noch sechs bis acht Wochen. Dann fängt es an zu zählen“, sagt der Manager, fügt aber hinzu: „Bis dahin ein, zwei Siege zu haben, wäre schon gut. Auch wenn der Motor noch etwas stottern kann.“

„Echte Basketball-Fans dazugewinnen“

500 Dauerkarten verkaufte der Neuling, wie hoch der Zuschauerschnitt in der kommenden Saison, in der „wir sicher öfter verlieren werden“ (Stuckenholz), sein wird, ist eine spannende Frage. Bleiben einige erfolgsverwöhnte Fans zu Hause? Oder zieht der hochklassige Basketball-Sport – auch mit dem Rückenwind der erfolgreichen EM – weiter die Anhänger in großer Zahl an? „Ich glaube, dass wir echte Basketball-Fans dazugewinnen werden. Diejenigen, die guten Sport sehen wollen, in dem es nicht mit einer riesigen Rivalität bis aufs Blut, sondern fair zugeht. Aber wo man am Ende, wenn es eng wird, natürlich seine Farben lautstark unterstützt.“

Gut 100 Baskets-Fans tun dies am Sonntag in Hagen, bekommen dort einen Vorgeschmack auf die Saison. In der warten viele Highlights auf die Baskets, die sich in dem Haifischbecken Pro A freischwimmen wollen.