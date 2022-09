Per Leeze durch Münster: US-Boy Jones ist gut angekommen bei den Baskets

Münster? Nie gehört. So ging es Jordan Jones bis zu diesem Sommer. Dann entstand der Kontakt zu den WWU Baskets, für die der zurückhaltende Amerikaner nun auf Korbjagd geht. Einen Lieblings-Shushi-Laden hat er schon gefunden, seine WG ist auch top – jetzt fehlen nur noch Siege in der Pro A.

Ins Dribbling geht Jordan Jones selten. Der Center ist eher unter dem Korb beheimatet, wo er für die WWU Baskets viele Punkte in der Pro A erzielen will.

Er ist nur 1,60 Meter klein – und doch ist er der größte Basketballer Baltimores. Die Rede ist von „Muggsy“ Bogues, der 14 Saisons lang in der NBA spielte. Eine Legende nicht nur bei den Charlotte Hornets, für die er von 1988 bis 1997 aktiv war und immer noch die Rekorde bei den Assists (5557) und Steals (1067) hält. „Der war schon verrückt“, sagt Jordan Jones und lacht. Er ist wie Bogues in Baltimore geboren und hat dem kleinsten Spieler der NBA-Geschichte doch etwas voraus. Nicht nur die 43 Zentimeter Körpergröße, die der 24-Jährige aufweist. Auch ein Engagement in Europa, so wie das von Jones bei den WWU Baskets Münster, kann „Muggsy“ nicht bieten.