Foto:

Die WWU Baskets haben ihren Vorverkauf für Dauerkarten in drei Phasen unterteilt. Schon seit einer Woche können die Inhaber der Vorsaison ihre Tickets verlängern, sie wurden bereits per E-Mail über das Prozedere und die Fristen informiert. Ab dem 26. August läuft dann Phase zwei, in der sich die Besitzer bis zum 2. September um 23:59 Uhr mit einem Platztausch-Wunsch an den Verein wenden können. In der abschließenden Phase gehen vom 8. bis zum 20. September die übrigen Dauerkarten-Plätze in den freien Verkauf. Die 17 Heimspiele in der 2. Bundesliga Pro A, die am 2. Oktober beginnt, plus ein mögliches erstes Playoff-Heimspiel sind in den Saison-Abos enthalten. Für eventuelle weitere Playoff-Begegnungen des Zweitliga-Neulings haben die Inhaber außerdem ein Vorkaufsrecht.