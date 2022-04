Schock im Viertelfinale - Vollbremsung für Baskets

Abrupt ausgebremst in ihrem Elan fühlten sich die WWU Baskets Münster im 13. Heimspiel dieser Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Nach zwölf Siegen kapitulierte das nurmehr lückenhaft geschlossene Kollektiv im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen die Youngsters der Orange Academy Ulm mit 55:70 (28:33) und traf so schwach wie nie zuvor.

Den derben Frust aus Kopf und Seele raus zu kriegen, ist das Ziel der nächsten Tage, um am Freitag (18 Uhr) in Neu-Ulm die Hypothek so abzuarbeiten, dass es am Sonntag (16 Uhr) in Berg Fidel doch noch ein drittes und letztes Spiel dieser Runde geben kann.

Baskets gleichen ein einziges Mal aus

Trainer Björn Harmsen („Ulm war unser bisher bester Gegner“) wird in der Vorbereitung wieder mehr Zuversicht versprühen, als es ihm direkt nach diesem mangelhaften Baskets-Vortrag möglich war. „Es wird sehr schwer für uns. Das Gute ist, dass es noch nicht vorbei ist“, sagte der 39-Jährige. „Wir wissen jetzt, wie Ulm spielt.“ Bedauerlicherweise habe Anton Gavels bestens präparierte Auswahl „in den Playoffs noch unfassbar zugelegt an Qualität.“ Auch in Sachen Selbstbewusstsein. „Bei uns kam Angst auf. Das darf nie passieren!“

Die schnell hadernden Baskets erreichten vor 2500 ebenfalls kaum mitreißend gestimmten Zuschauern genau einmal ein Unentschieden. Nach Cosmo Grühns Dreier zum 3:3. Danach kamen die bemühten Münsteraner gegen eine mit großen Athleten besetzte, extrem bewegliche wie in der Taktik sattelfeste Ulmer Defensive nur noch schwerlich zum Zuge. Für Ulm trumpfte Aufbau Marius Stoll immer wirkungsvoller auf und regierte auch als Arbeiter unterm eigenen Korb. Mit 52:34 ging das Duell um die zweiten Bälle an die bayerischen Schwaben.

Baskets zeigen Nerven an der Linie

Durch effektives Übergeben der anrennenden Baskets wurde denen die Power genommen. Etliche Würfe wurden unter Druck und daher unsauber platziert. Nur 31 Prozent der Versuche aus dem Spiel heraus fanden ihr Ziel, darin nur fünf von 27 Dreiern. Eine ungewohnte Nervenschwäche an der Linie (10 von 21) kostete auch richtig.

Zahlen und Statistiken Foto: WWU Baskets – Orange Academy 55:70 (12:19), (28:33), (43:51)



Punkte: Weß (11), Richmond (10), Wezorke (10), Grühn (8), Touray (7), Günther (5), Onwuegbuzie (2), Avdic (1), Pahnke (1)

Assists: Grühn, Günther (je 3), Richmond (2)

Blocks: Touray (2)

Steals: Richmond, Weß (je 2)

Nächstes Spiel: Orange Academy – WWU Baskets (Fr. 18 Uhr) ...

Baskets-Center Adam Touray trug auf den großen Positionen in Abwesenheit von Kai Hänig (erkrankt) bei seinem Comeback nach dem am 1. März erlittenen Mittelfußbruch die Verantwortung, auch der defensiv zupackende Grühn (zehn Rebounds) rückte rein. „Diese jungen und energischen Teams sind immer gefährlich“, sagte Touray, der schnell foulbelastet auf die Bremse treten musste. „Dieser Physis und Aggressivität müssen wir anders begegnen. Wir werden die Fehler analysieren.“

Harmsen beklagt "mehrere Ausfälle"

Die Kaderbreite gilt grundsätzlich als Baskets-Plus, aber nun gab es „leistungsmäßig mehrere Ausfälle“ (Harmsen). Der nach krankheitsbedingter Auszeit noch nicht widerstandsfähige Thomas Reuter kam nur auf sechs Minuten, „Feuervogel“ Rijad Avdic schloss überhastet ab, war schnell in der eigenen Unzufriedenheit gefangen und kein Faktor. Ryan Richmond kam an Grenzen, warf unzureichend und war fahrig im Dribbling. Oliver Pahnke verschaffte Aufbau-Ass Jasper Günther nicht genug Zeit zum Auftanken.

Ulm bot als Team das viel bessere Paket – die Spielzeit verteilte sich auf neun Akteure, nie gab es einen Bruch bei Auswechslungen. „Die hatten das Momentum immer auf ihrer Seite“, sagte Harmsen und wird Pläne schmieden müssen, das nicht noch einmal zuzulassen – und das schon am Freitag, einen zweiten Versuch wird es nicht geben.