Negativserie: WWU Baskets verlieren auch gegen Trier – wissen aber, was zu tun ist

Die fünfte Niederlage in Folge – die WWU Baskets sind definitiv in der harten Realität der 2. Bundesliga Pro A angekommen. Auch eine starke Anfangsphase und eine 19-Punkte-Führung halfen dem Aufsteiger nicht, die Gladiators Trier zu schlagen.

Minus fünf steht in der offiziellen Tabelle im Bereich „Serie“ hinter den WWU Baskets. Was nichts anderes als fünf Niederlagen am Stück bedeutet und dem Aufsteiger knallhart aufzeigt, dass er in der Realität der 2. Bundesliga Pro A angekommen ist. Vor 2 350 Zuschauern störten sich die Gladiators Trier auch nicht daran, mit 19 Punkten im Hintertreffen zu liegen. Angeführt von zwei außergewöhnlichen „Berufskämpfern“ spielten sie sich in einen Rausch mit frappierenden Dreier-Wurfquoten und siegten mit 107:93 (43:53).

Das Team von Trainer Pascal Heinrichs brilliert ja gerne mal in der Offensive, was zuvor beim 116:110 über Bochum dokumentiert wurde. Hier kam US-Spieler Dan Monteroso auf 37 Zähler – nun blieb er vergleichsweise unauffällig, aber Landsmann Parker van Dyke (23 Punkte) vor der Pause und Aufbau-Ass Garai Zeeb (30), der Kapitän, danach drehten bestechend auf. Der völlig losgelöste Zeeb traf im letzten Viertel erst mit zwei Freiwürfen und dann mit vier Dreiern nacheinander mit freiem Blick aufs Ziel die Baskets, die den „Flow“ der Rheinland-Pfälzer nicht bändigen konnten, ins Herz.

„Wir kämpfen um den Liga-Erhalt“

Den Stand der Dinge müsse man akzeptieren, sagte Baskets-Coach Björn Harmsen. „Wir kämpfen um den Liga-Erhalt. Trier hat andere Ziele, eine andere Historie und andere Möglichkeiten.“ Aus einem 1,4 Millionen Euro starken Etat soll Trier schöpfen – da kann auch in die Breite investiert werden. „Als deren Motor heiß wurde, haben wir den Lauf nicht unterbinden können. Uns ist klar, wie wir vorgehen müssen: Analyse, Auswertung, Verbesserung.“ Und dann die Clubs bezwingen, die für den mit vielen Liga-„Rookies“ besetzten Neuling schlagbar sind.

Trainer Björn Harmsen musste erneut eine Niederlage seiner WWU Baskets mit ansehen. Foto: Jürgen Peperhowe

Dabei begann der Abend vielversprechend. Mit hoher Aggressivität und wirkungsvoller Ballbewegung trumpfte Münster tatsächlich auf. Glänzende Zuspiele fanden freie Werfer, auch aus der Distanz. Nach zwei tollen Szenen von Andreas Seiferth, von 2011 bis 2014 mit TBB Trier erstklassig unterwegs, zum 21:11 lief es. Stefan Weß aus der Distanz und per Fastbreak ließ Zähler zum 33:17-Viertelgewinn folgen.

Jackson lieferte sein wohl bestes Spiel ab

Szenenapplaus bekam der energische Darien Jackson (24 Punkte), der sein wohl bestes Spiel ablieferte, aus vielen Lagen traf und dynamisch zum Korb zog. Das Niveau war nicht zu halten für die nächsten zehn Minuten, aber mit zehn Punkten Vorsprung ging es noch in die Pause, weil Cosmo Grühn, Seiferth und Jasper Günther zum Schluss noch trafen. Jackson blieb „on fire“, aber van Dyke, Zeeb und der kräftige 30 Jahre alte Routinier Travis Daniels schoben Trier immer mehr an. Mit dem Buzzerbeater-Dreier von Marco Hollersbach zum 77:78 am Ende des dritten Viertels hatten die Gäste ihre Richtung markiert. Freiwürfe von van Dyke besorgten die erst zweite Führung (80:79), die Münster noch konterte.

Zahlen und Daten zum Spiel Foto: Ergebnis: WWU Baskets - Römerstrom Gladiators Trier 93:107 (43:53) –

Punkte: Darien Jackson (24), Andreas Seiferth (19), Stefan Weß (15), Jasper Günther (10), Hilmar Petursson (5), Connor Harding (5), Adam Touray (5), Cosmo Grühn (5), Jordan Jones (3), Thomas Reuter (3)

Dreierquote: 10 von 24 verwandelt

Rebounds: Andreas Seiferth (7), Jordan Jones (3), Darien Jackson (2), Adam Touray (2), Stefan Weß (1), Connor Harding (1)

Rebounds gesamt: 24:32

Assists: Darien Jackson (5), Jasper Günther (5), Andreas Seiferth (3), Hilmar Petursson (2), Jordan Jones (1), Adam Touray (1), Thomas Reuter (1)

Turnover: 13:15

Blocks: 3

Steals: 4

Nächstes Spiel: WWU Baskets Münster - Eisbären Bremerhaven (18. Dezember, Sonntag, 18 Uhr) ...

Die Baskets sammelten aber zu schnell die Teamfouls und musste sich etwas zurückhalten. Auch das ermöglichte die Wurf-Gala von Zeeb, den 15:0-Lauf der Gäste zum 99:86 und deren Erfolg. „Wir können sicher physischer agieren, um Eindruck zu machen und den Run des Gegners zu erschweren“, sagte Harmsen. Triers Coach Heinrichs zollte den Baskets Respekt: „Es war zuerst schwer für uns – und es ist bemerkenswert, was für einen Kampf Münster nach vier Niederlagen ablieferte.“