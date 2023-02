„Wahnsinnig stolz“: Baskets dürfen sich über Auszeichnung freuen

Dass in Münster in Sachen Basketball eine gute Jugend-Arbeit geleistet wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Die U 19 steht in der Hauptgruppe der Bundesliga vor dem Klassenerhalt, die U 16 hat sich in der höchsten Spielklasse für die Playoffs qualifiziert. Jahr für Jahr stellt der UBC Jugend-Nationalspieler, zuletzt war Paul Viefhues – er trainiert regelmäßig mit dem Zweitliga-Team der WWU Baskets und spielt für die Zweite in der Regionalliga – bei einem Lehrgang der deutschen U 18. Es läuft in Münster, das sich nun über eine Auszeichnung freuen darf – die Zertifizierung als Nachwuchsstandort mit Silber.

Jonas Stehling und Christian Steinberg von der 2. Bundesliga sowie dem Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds waren vor Ort und schauten sich das Programm der Baskets/UBC im Detail an. Dabei warfen sie einen Blick auf die Strukturen und Aktivitäten, führten Gespräche mit den Mitarbeitenden. Das Ende der dreitägigen Zertifizierung stellte eine Feedbackpräsentation dar. Das Fazit fiel gut aus, sodass die WWU Baskets mit 76 Prozent und Silber die Nachwuchs-Zertifizierung erhielten. „Wir haben in Münster hervorragende Strukturen und Rahmenbedingungen für die leistungssportliche Förderung junger Basketballer vorgefunden. Gerade die Zusammenarbeit mit dem Sportinternat und der NRW-Sportschule machen den Standort sehr attraktiv“, sagte Steinberg.

Auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt

In der ausführlichen Analyse wurden aber auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt, denen sich die Verantwortlichen der Baskets nun annehmen wollen. Der erste Schritt soll in diesem Zuge die Anstellung eines hauptamtlichen Minitrainers sein.

Sven Schaffer, Jugendkoordinator der Baskets, freut sich über das positive Feedback: „Wir sind wahnsinnig stolz auf diese Auszeichnung. Wir sehen die Zertifizierung als Motivation, dieses Niveau zu halten und uns weiter zu verbessern.“ Und so vielleicht einmal Gold-Status zu erhalten.