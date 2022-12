„In der Realität angekommen“: WWU Baskets wollen gegen Trier wieder siegen

Die WWU Baskets sind als Aufsteiger in der harten Realität der 2. Bundesliga Pro A angekommen. Nach vier Niederlagen in Folge „lechzen“ die Baskets mal wieder nach einem Sieg – und bekommen es nun mit den etablierten Römerstrom Gladiators Trier zu tun.

Der Name klingt furchteinflößend: Römerstrom Gladiators Trier. Wobei es den Gästen von der Mosel bewusst sein sollte, dass die Römer mit ihren Legionären im Jahre 9 nach Christus in Kalkriese schon einmal eine Abreibung durch die Cherusker erfahren haben. Die WWU Baskets Münster würden nur zu gerne am Samstag (19.30 Uhr, Berg Fidel) die Cherusker sein, wenn das Heimspiel gegen Trier ansteht. Denn das weiß Trainer Björn Harmsen auch: Es wird ein Basketball-Spiel auf Biegen und Brechen. „Trier ist tief besetzt und offensiv ausgerichtet, will schnell spielen.“

Münster gegen Trier ist das Aufeinandertreffen von zwei Teams aus der zweiten Tabellenhälfte. Beim Aufsteiger war das in gewisser Weise zu erwarten, bei den Moselstädtern nicht. Harmsen meint, dass die Gäste mehr als nur drei Siege aus den ersten zehn Partien erzielen, ambitionierter sein wollten. Zuletzt lieferte das Team von Trainer Pascal Heinrichs allerdings ein Punktespektakel ab, 116:110 über die VfL Sparkassenstars Bochum – in der regulären Spielzeit. Das war wichtig.

„Alle warten nun auf den Sieg“

Nach vier Niederlagen in Folge lechzen auch die Baskets mal wieder nach einem Sieg. Artland Dragons, Nürnberg, Paderborn und Gießen, da war nichts zu holen für den Neuling. „Na ja“, sagt Harmsen, „zu gewinnen ist immer wichtig. Alle warten nun auf den Sieg.“ Von der Tabellenlage her wäre ein Ende der Negativserie fast Gold wert, denn Trier und die tiefste Kellerregion der Pro A wären wieder ein Stückchen weiter weg. Nur Harmsen sagt auch: „Wir sind in der Realität angekommen.“ Der Aufstiegsschwung scheint verflogen, die Gegner wissen die Baskets zu nehmen, jetzt beginnt die Zeit, in der Münster Basketball arbeiten muss.

„Wir spielen als Aufsteiger gegen eine etablierte Mannschaft der Pro A, das wird natürlich kein Selbstläufer“, erklärt Harmsen. Münster wird gut verteidigen, besser in der Offensive agieren müssen, vielleicht auch den „Flow“ eines Heimspiels aufsaugen. Dann könnte es was werden mit dem fünften Saisonsieg. Und schließlich und endlich stehen ja noch drei weitere Partien vor dem Jahreswechsel auf dem Programm, gegen Bremerhaven, Vechta und Dresden. Gegen Trier steht der Bruch mit der Minustrend auf der Agenda, Harmsen und seine Schützlinge sind nach einer intensiven Trainingswoche „guter Dinge“, alle Akteure sind fit und einsatzbereit.