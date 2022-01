Mehr als eine reine Sportbühne

Die Unruhe vor den Winterspielen in China ist groß: Menschenrechte und Boykotte sind Dauerthemen. Ein Überblick über das diplomatische Ringen und über China als größten Exportmarkt für Deutschland. Dazu: ein Pro und Contra über Olympia in Peking.

Olympische Winterspielen in Peking

Während im olympischen Dorf die letzten Bauarbeiten stattfinden (o.l.), sind auf der Biathlon-Strecke die ersten Testläufer unterwegs (o.r.). Ihr Verschwinden löste eine Protestwelle aus: Die Tennisspielerin Peng Shuai (Mitte links). Protestierende fordern die Weltgemeinschaft zum Boykott auf (Mitte rechts). Der chinesische Machtapparat sitzt die Vorwürfe unterdessen stoisch aus (unten).

Nur noch wenige Wochen sind es, bis am 4. Februar die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking stattfindet. Bestimmend in der vorolympischen Zeit ist aber nicht die Vorfreude auf das sportliche Großereignis – seit dem Verschwinden der Tennisspielerin Peng Shuai dominieren Menschenrechtsthemen die Agenda.