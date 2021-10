Bei Saxonia Münster und dem SC Nienberge herrscht trotz Kellerplätzen Optimismus

Gute fünf Wochen ist es her, da standen der TuS Saxonia Münster und der SC Nienberge mit jeweils null Punkten auf den letzten beiden Plätzen der Kreisliga A und blickten auf einen gelinde gesagt eher suboptimalen Saisonstart zurück. Fünf Spieltage später ist die Situation kaum besser für die zwei Clubs aus Münster. Während die Saxonen seitdem lediglich einen einzigen Zähler für sich gewinnen konnten und das Ligaschlusslicht bilden, hat Nienberge zwar immerhin vier Zähler auf der Habenseite, steht aber ebenfalls nur zwei Plätze besser da.

Schulterklopfer bringen keine Punkte

„Wir hatten in den letzten Wochen wirklich einige personelle Probleme“, begibt sich Saxonia-Trainer Daniel Thihatmar auf die Suche nach Antworten, „zum Teil konnten wir nur mit zwölf Mann trainieren.“ So wie bei der 2:3-Niederlage gegen den BSV Roxel II am vergangenen Sonntag, als Pfosten, Latte und ein effizienter Gegner einen Punktgewinn verhinderten, sei es neben den Ausfällen und der Unerfahrenheit einer jungen Truppe eben auch teilweise das „fehlende Spielglück“, das Thihatmars Mannen abginge. „Wenn dir der Gegner nach jedem Spiel auf die Schulter klopft und sagt, du hättest trotz Niederlage ein gutes Spiel gemacht, dann ist das zwar nett, aber es wäre schöner, wenn es andersrum wäre“, sagt Thihtamar, der aber nach wie vor optimistisch bleibt: „Ich sehe eine stetige Entwicklung und uns nicht so weit weg vom Rest“.

Nienberge fehlt die Kaltschnäuzigeit

Trotz der Tabellenlage blickt auch Nienberges Coach Gerrit Rolwes positiv nach vorne: „Auf jeden Fall bleiben wir optimistisch, ich sehe in jedem Spiel positive Ansätze.“ So auch am Sonntag, als seine Truppe beim 1:1-Unentschieden gegen GS Hohenholte einen Punkt mit nach Hause nahm. „Da hätten wir auch gewinnen können“, sagt er, „wir hatten die klareren Dinger“. Bringt aber nichts, magere vier Punkte hat Nienberge in der laufenden Spielzeit erst gesammelt – und Rolwes weiß auch warum: „Das ist natürlich nicht nur fehlendes Glück, sondern fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor“, sagt der Coach, „sowas kann man nur leider schwer trainieren.“



Wacker Mecklenbeck steht in der zweiten Kreisligastaffel nun auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor gut zwei Wochen sagte der VfL Wolbeck II das Aufeinandertreffen mangels Personal ab, nun wurde die Partie mit 2:0 für Wacker gewertet.