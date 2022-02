Preußen gegen Straelen erst leichtfertig und dann mit Kantersieg

Nicht immer bringen klare Siege auch dauerhaftes Vergnügen. Diese Erfahrung machte Preußen Münster am Samstag gegen den SV Straelen. Wie im Hinspiel wurde es am Ende aber wieder eine eindeutige Sache. 4:0 (1:0), Pflicht erfüllt, ein bisschen Unterhaltung geboten. In den Köpfen war die schlechte Leistung in Rödinghausen im Vorfeld noch nicht ausgelöscht, das gelang mit dem Ergebnis immerhin teilweise. Jedoch vergaben die Adler mal wieder reihenweise beste Gelegenheiten gegen einen gerade in der ersten Halbzeit sehr schwachen Kontrahenten. Dass RW Essen auf Schalke einen Rückstand drehte (2:1), schmälerte die Freude etwas. Trotzdem: Das Wichtigste waren natürlich die drei Punkte.

Doppeltorschütze Manuel Farrona Pulido atmete nach dem Spiel auf: „Ich hatte mir einfach vorgenommen, alles rauszuhauen. Die Treffer taten gut.“ Kritik an der späten Entscheidung übte er jedoch auch: „Es war ja nicht das erste Spiel, in dem wir uns schwergetan haben. Deshalb stehen wir auch nicht auf Platz eins.“ Auch Darius Ghindovean gelangen zwei Tore. „Wir hatten viele Chancen, die wir nicht genutzt haben“, sagte er. Trainer Sascha Hildmann zog ein zwiegespaltenes Fazit: „Die Jungs waren noch sauer und wollten es besser machen als in Rödinghausen. Wir haben hoch angelaufen, gute Zweikämpfe geführt und hätten früher treffen müssen. Nach der Pause wurde es zerfahrener, da hatten wir ein bisschen Glück.“

Schwadorf-Rückkehr in die Startelf

Zwei Änderungen nahm Hildmann nach der Schlappe in Rödinghausen vor. Für die beiden Achter Nicolai Remberg und Ghindovean kamen Jules Schwadorf (erstmals seit Oktober in der Startelf) und Manuel Farrona Pulido, der auf den linken Flügel ging, zum Zug. Thorben Deters wechselte eine Reihe nach hinten auf seine Lieblingsposition im Zentrum.

Die erste dicke Chance hatte Lukas Frenkert, nach einer Ecke klärte Jannik Stevens per Bogenlampe die Kugel zurück an den Fünfer. Der Kopfball des Linksverteidigers ging von dort ganz knapp vorbei (3.). Drei Minuten später war er Wegbereiter für Wegkamp, der frei vor dem Kasten aber ungenau zielte. Nach zehn Minuten rappelte es dann aber, und das war fast überfällig. Dem 1:0 ging ein schönes Zusammenspiel von Henok Teklab und Julian Schauerte auf rechts voraus, der Ball landete abgefälscht vor den Füßen von Farrona Pulido, der mühelos einschob (10.).

Viele Einladungen der Straelener

Münster hatte in der Anfangsphase leichtes Spiel mit einem schläfrigen Gast. Doch nach einem Fehler von Thomas Kok musste Marcel Hoffmeier vor der Linie den Abschluss von Timo Mehlich klären (14.). Aber eigentlich gab es nur eine Richtung. Straelen servierte dem SCP immer wieder mit schweren Patzern Raum, Deters nutzte einen davon aber nicht, sondern traf nur das Außennetz (23.), Teklab ließ eine weitere Gelegenheit verspielt liegen (23.), Kok brachte keinen Druck hinter den Kopfball (31.). Das war bei aller fußballerischen Klasse, die die Hausherren an den Tag legten, fast schon wieder fahrlässig, so viele Einladungen auszuschlagen.

Top-Chancen für Teklab und Ziegele

Nach einer halben Stunde beruhigte sich das Geschehen etwas, allerdings streuten die Hausherren nun vermehrt selbst Ballverluste nach Straelener Vorbild ein. Es drohte ein Ritt auf der Rasierklinge trotz deutlichster Überlegenheit. Teklab hätte nach toller Vorarbeit von Kok und Farrona Pulido für klare Verhältnisse sorgen können, verzog jedoch völlig frei vor der Hütte (43.). Noch größer war die Möglichkeit für Robin Ziegele nach Frenkerts Kopfballablage - der Abwehrmann schoss Keeper Robin Udegbe aus vier Metern an (45.).

27. Spieltag, Saison 2021/22: SC Preußen Münster – SV Straelen Preußen-Neuzugang Thomas Kok und Gäste-Keeper Robin Udegbe im Kampf um das runde Leder. Foto: Jürgen Peperhowe Noch nicht ganz zufrieden: SCP-Coach Sascha Hildmann. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel nach dem 1:0: Manuel Farrona Pulido. Foto: Jürgen Peperhowe Glückwünsche der Mannschaftskameraden für den Schützen des Führungstreffers. Foto: Jürgen Peperhowe Erstmals seit Oktober in der Startelf: Jules Schwadorf. Foto: Jürgen Peperhowe Gemeinsames Bekenntnis zum Frieden vor Spielbeginn. Foto: Jürgen Peperhowe Jules Schwadorf im Duell mit Ole Päffgen. Foto: Jürgen Peperhowe Sehen Sie im Folgenden zahlreiche weitere Fotos aus dem Preußenstadion. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Aus der Kabine kamen die Preußen mit einem Schwadorf-Distanzschuss (47.). Doch eine abermals verkorkste Ecke von Farrona Pulido und Schwadorf leitete einen Konter ein, mit dem Cagatay Kader erst an Keeper Max Schulze Niehues hängen blieb (49.). Dessen Gegenüber Udegbe parierte einen Wegkamp-Versuch (52.).

Doppelwechsel auf der Acht

Dass Hildmann mit dem Auftritt nicht ganz zufrieden war, dokumentierte ein Doppelwechsel. Remberg und Ghindovean kamen für Deters und Schwadorf in die Zentrale. Was blieb, war der verschwenderische Umgang mit Chancen. Schauertes präzise Flanke hätte Ghindovean nur noch einnicken müssen, aber Udegbe war dazwischen (63.). So blieb es eine enge Kiste, selbst wenn Straelen völlig ungefährlich wirkte. Bis auf Kader. Der zwang Schulze Niehues mit einem Freistoß zur Flugeinlage (66.).

Trotz vieler Strafraumszenen hatte die Begegnung auf dem unebenen Boden ein sehr niedriges Niveau erreicht. Das Raunen auf den Rängen wurde lauter. Ghindoveans Schuss zischte nach einer Ecke noch vorbei (68.), doch dann machte der Rumäne doch noch den Deckel drauf. Teklabs Flanke köpfte er zwar noch auf Udegbes Fäuste, im Nachsetzen drückte er den Ball aber über die Linie (71.). Das Zitterspiel hatte ein Ende.

Farrona Pulido dreht Pirouette

Farrona Pulido holte sich durch seinen zweiten Treffer sogar noch etwas Selbstbewusstsein. Einen Frenkert-Einwurf verlängerte Remberg mit dem Hinterkopf, ehe der Torschütze noch eine Pirouette drehte und den Ball dann über die Linie legte (79.). Und als sei das nicht genug, setzte Ghindovean noch einen drauf und wurde ebenfalls zum Doppelpacker. Teklab auf Jan Dahlke, der ließ tropfen - und der Winter-Neuzugang drückte gleich kompromisslos ab (81.). Dahlke hätte nach Frenkerts Flanke sogar einen weiteren Treffer machen müssen (83.). Aber eine deutliche Geschichte war diese Partie auch so längst.

SCP: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert - Kok (66. Klann) - Deters (58. Remberg), Schwadorf (58. Ghindovean) - Teklab, Wegkamp (75. Dahlke), Farrona Pulido

SVS: Udegbe - Delorge (70. Beric), Päffgen, Stevens, Miyamoto - Ngyombo (73. Funk), Mehlich - Lunga, Rizzo (78. Shoshi), Fujiyoshi (59. Jiha) - Kader

Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen) - Tore: 1:0 Farrona Pulido (10.), 2:0 Ghindovean (71.), 3:0 Farrona Pulido (79.), 4:0 Ghindovean (81.) - Zuschauer: 3947 - Gelb: Kok, Ghindovean / Kader, Miyamoto