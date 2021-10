Preußen kassieren Klatsche bei Fortuna Düsseldorf

Rumms! Mit einer 1:5-Klatsche im Rücken traten die B-Junioren von Preußen Münster am Sonntag die Heimreise aus dem Rheinland an, beim nun Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf gab es für die Truppe von Moritz Glasbrenner die dritte Bundesliga-Pleite in Folge.



Der zuletzt verletzte Arbnor Hoti kehrte in Düsseldorf in die Startelf zurück, und „war trotzdem der beste Mann auf dem Feld“, wie Glasbrenner sagte. Ein vielsagender Satz. „Die erste Halbzeit war total enttäuschend, wir haben den Fight überhaupt nicht angenommen“, kritisiert er, „so ein Auftreten will ich nie wieder sehen.“ In den direkten Eins-gegen-Eins-Duellen zog sein Team andauernd den Kürzeren, lag zur Pause durch Tore von Elione Neto (9.), Karim Affo (20.), Alexander Holl (35.) und David Widlarz (37.) bereits mit 0:4 hinten. In der zweiten Hälfte sei sein Team dann ein bisschen besser im Spiel gewesen, auf das fünfte Fortuna-Tor von Jan-Simon Symalla (70.) folgte noch das 1:5 durch Benedikt Fallbrock (77.).

„Insgesamt ein absolut verdienter Sieg für Düsseldorf“ resümierte Glasbrenner, „wir sind in einer schwierigen Situation.“