Preußen-Torschütze Langlitz: „Hatte Angst, dass ich im Abseits stehe“

Alexander Langlitz köpfte zum 1:0 für die Preußen ein, das war der Brustlöser in der Partie gegen Straelen.

Im ersten Moment sah es beim 1:0 so aus, als hätte Gerrit Wegkamp das Tor geköpft?

Langlitz: Nein, am Ende bin ich mit dem Kopf dran. Ich hatte ein wenig Angst, dass ich im Abseits stehe.

Warum tat sich der SCP so schwer gegen den SV Straelen?

Langlitz: Die Erwartungshaltung war ja klar, aber wir konnten hier nicht so aufspielen wie im eigenen Stadion. Der Platz gab das nicht her. Außerdem hat das Straelen stark gemacht, Respekt davor. Und die Gegner haben gegen uns nie etwas zu verlieren. Da kommt eben alles zusammen.

Müssen sich die Preußen-Fans an solche Spieler gewöhnen?

Langlitz: Vor zwei Wochen haben alle noch von Hurra-Fußball gesprochen. Solche Spiele gehören aber auch dazu. Wie gesagt, im Endeffekt haben wir 2:0 gewonnen.