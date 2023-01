„Sehe mich als Fan“: Siebter Aufsichtsratskandidat bei Preußen bekannt

Am Sonntag in einer Woche wählt die Mitgliederversammlung von Preußen Münster einen neuen Aufsichtsrat. Wie sich jetzt andeutet, wird es dann in der Stadthalle Hiltrup wieder einen Anwärter geben, der in die Röhre schaut. Denn neben den sechs kurz vor Weihnachten vom aktuellen Kontrollgremium benannten Kandidaten gibt es nun einen weiteren offiziellen Anwärter, der aber nicht zum Kreis der aktuellen Garde gehört.

Friedrich Lukas möchte für eine zweite Amtsperiode Teil der Runde werden. Zur Erinnerung: Bereits 2017 hatte er sich aufstellen lassen und hatte die sechstmeisten Stimmen von damals sieben Aspiranten erhalten. Was dazu führte, dass Jochen Terhaar mit dem geringsten Ergebnis an Ja-Stimmen nicht direkt in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Die Satzung lässt es aber zu, dass der frühere Zweitliga-Spieler später kooptiert wurde. Genau wie 2020, als er darauf verzichtete, sich aufstellen zu lassen.

Preußen-Fans hegen offenbar Wunsch nach Einblicken

Lukas gilt als Vertreter aus den Reihen der Stadionbesucher und schied vor drei Jahren aus, möchte nun aber wieder die Liste. Der Ehrenrat muss ihn nur noch zulassen, das sollte kein Problem sein. Damit ist klar, dass erneut einer der sieben Herren kein Mandat erhält.

„Es läuft unzweifelhaft gut für Preußen. Aber ich wurde mehrfach angesprochen, ob ich nicht wieder zur Wahl stellen will. Ich sehe mich eher als normalen Fan“, sagt Lukas. Offenbar gibt es in der Anhängerschaft den Wunsch, Einblicke in die Arbeit des Aufsichtsrats, aber auch des KGaA-Beirats (in den die Mitglieder des Kontrollgremiums automatisch rücken) zu bekommen.

Die anderen sechs Aspiranten sind der Vorsitzende Frank Westermann, Thomas Pfeifer, Wilfried Roth, Thomas Röttgermann, Jürgen Becker und Newcomer Tim Schwencke. Sollte einer von ihnen das niedrigste Wahlergebnis erzielen, wäre eine Kooptierung logisch.