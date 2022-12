Prozessauftakt nach Böllerwurf in Essen: Das droht dem Angeklagten

Der Prozess um den Böllerwurf und Spielabbruch der Regionalliga-Partie zwischen RW Essen und Preußen Münster am 20. Februar wurde am Amtsgericht Essen eröffnet. Drei Verhandlungstage sind terminiert, der Angeklagte schweigt.

Marvin Thiel (am Boden) fasst sich an Ohr, gerade ist ein Böller direkt vor die Füße der Reservisten von Preußen Münster geflogen.

Vor dem Amtsgericht in Essen ist der erste von drei geplanten Verhandlungstagen um den Böllerwurf vom 20. Februar 2022 beim Spiel RW Essen gegen Preußen Münster vorbei. Das Spiel der Fußball-Regionalliga war beim Stand von 1:1 im Stadion an der Hafenstraße erst unter- und dann abgebrochen worden, weil drei Akteure des SC Preußen sowie ein Balljunge von der Detonation verletzt wurden. Ein 29 Jahre alter Familienvater aus Marl wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen.

Die Verhandlung am ersten Tag in Essen verlief nicht reibungslos, weil der Hauptbelastungszeuge nicht erschienen war. Der mutmaßliche Täter wollte sich zudem auf Anraten seines Rechtsanwaltes nicht äußern. „Der Angeklagte schweigt“, sagte Rechtsanwalt Andreas Kabut. Dem vermeintlichen Böllerwerfer muss die Tat nun nachgewiesen werden.

26. Spieltag, Saison 2021/22: RW Essen - SC Preußen Münster Nach dem Ausgleich der Preußen in der 73. Minute: Essener Fans werfen einen Böller auf die Einwechselspieler der Preußen. Unter anderem Thiel geht zu Boden. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wird unterbrochen. Alle Verantwortlichen diskutieren auf dem Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen- und Essener-Spieler sind entsetzt... Foto: Jürgen Peperhowe ...Schiedsrichter Scheper bittet zunächst in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Die Mannschaften gehen in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Einige Spieler sind zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen werden kann. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Scheper schickt die Spieler in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Kurz nach dem Preußen-Ausgleich flog ein Böller in Richtung der SCP-Ersatzspieler. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedrichter Christian Scheper unterbrach zunächst die Partie... Foto: Jürgen Peperhowe ... dann wurde es komplett abgebrochen und auch nicht wieder angepfiffen. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel hat ein Knalltrauma erlitten und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Manuel Farrona Pulido schaut konzentriert auf den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe RWE führt 1:0, und das ohne eine echte Torchance gehabt zu haben. Den Elfmeter verwandelt Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Ziegele im Kopfballduell gegen Engelmann. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz muss verletzt ausgewechselt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Frenkert kommt frei zum Kopfball. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz im Zweikampf. Kurze Zeit später ist für ihn verletzungsbedingt die Partie zuende. Foto: Jürgen Peperhowe Kok und Hildmann an der Außenlinie. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Videos der Polizei sollen eine schlechte Qualität haben, dafür deutete am ersten Verhandlungstag die Rekonstruktion der Tat durch die Polizei auf den Verdächtigten als Täter hin. Entscheidend für eine Verurteilung dürfte die Aussage des Hauptbelastungszeugen sein – er fehlte ohne Angabe von Gründen.

Gibt's Schadensersatz für RW Essen?

Das Spiel im Februar war ausverkauft an der Hafenstraße. Der Verband sprach am Ende eine Spielwertung für Münster aus und belegte RWE mit 15 000 Euro Strafe. Am Ende der Saison stieg Essen in die 3. Liga auf.

RWE lässt nun die Akten zum Prozess vor dem Amtsgericht prüfen. Sollte der Verdächtige als Täter verurteilt werden, dürfte Essen, möglicherweise auch die betroffenen Spieler des SC Preußen, Schadensersatzforderungen geltend machen können. Dem Täter drohen bis zu vier Jahre Haft wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung nach Paragraf 308 des Strafgesetzbuches. Der zweite Verhandlungstag ist auf den 12. Dezember terminiert.