Corona begleitet Preußen Münster nach Aachen

Vie Spieler in Quarantäne, das schafft Platz im Mannschaftsbus: Bei Regionalligist Preußen Münster sieht man dem Spiel in Aachen dennoch vergleichsweise entspannt entgegen. Der kleine Kader fährt trotz der Corona-Infektionen mit großem Selbstvertrauen zum Rückrundenauftakt in die Printenstadt.

Im DFB-Pokal gegen Hertha BSC stürmte Alexander Langlitz noch, jetzt rutscht er der Not gehorchend zurück auf seinen alten Stammplatz in der Defensive – gelernt ist gelernt.

Es ist vermutlich ein Zeichen der Zeit, wenn die Spieltags-Pressekonferenz zur Corona-Sprechstunde wird. Das große Thema der vergangenen 20 Monate ist beim SC Preußen Münster in dieser Woche hautnah angekommen – viral gegangen sagt man wohl.

Kapitän Julian Schauerte machte den Anfang, inzwischen sind Keeper Marco Dedovic, Außenverteidiger Marvin Thiel und am Donnerstagabend auch noch Stürmer Jan Dahlke ihrem Mannschaftsführer in die Corona-Quarantäne gefolgt.

Alle vier mit vollem Impfschutz ausgestattet und symptomfrei – kein Grund zur Sorge also um das Wohlergehen der Spieler, Sorge bereitet Trainer Sascha Hildmann vor dem Rückrundenauftakt an diesem Samstag bei Alemannia Aachen indes die Kaderbestückung. „14, 15 Mann, mehr sind es nicht“, so Hildmann, der bei den letzten Trainingseinheiten auf Zweikampfsituationen weitgehend verzichtet hat, um zusätzlichen „ganz normalen“ Verletzungen vorzubeugen, die über die Coronaproblematik schnell vergessen werden.

Infektionskette beendet?

Dass Thema Corona können natürlich auch die Preußen nicht zu den Akten legen, die aktuelle Infektionskette glaubt das Team aber im Griff zu haben. Schon der PCR-Test von Dahlke am Donnerstagabend wies eine sehr geringe Virusbelastung aus, so dass der Stürmer sich wohl schon in der kommenden Woche wird freitesten können.

Vor und nach dem Training nutzt der Regionalligist wieder beide Umkleidekabinen, das Tragen von FFP2-Masken ist dabei Pflicht, ebenso wie auf der Anreise am Samstag nach Aachen, bei der jeder im Mannschaftsbus seine eigene Sitzreihe zugewiesen bekommt – hier spielt der kleine Kader den Preußen sogar ein wenig in die Karten.

U 23 und U 19 schicken ihre Kapitäne

Wie schon beim Pokalerfolg am Mittwoch gegen die Spielvereinigung Erkenschwick wird das Kollektiv auch in Aachen mit einem Best-Of aus den anderen Preußenteams aufgestockt. U-23-Kapitän Marius Mause fährt ebenso mit wie der Spielführer der U-19-Bundesliga-Mannschaft, Noah Kloth, sowie Maxim Schröder, aktuell bester Torschütze des ältesten Preußennachwuchses.

Mause und Kloth sind Backups für einen der beiden aktuell verwaisten Außenverteidigerposten. Einen könnte wie schon am Mittwoch Luke Hemmerich besetzen, den anderen nimmt nach guter alter Sitte Alexander Langlitz ein. „Klar spielt er da, diese Position hat er sein Leben lang gespielt“, so Hildmann, der den Routinier erst bei den Preußen zur Offensivkraft umgeschult hatte – jetzt also wieder zurück. „Das hat er nicht verlernt.“

Schwere Runde für die Alemannia Foto: Diese Hinrunde dürfte in Aachen niemanden glücklich gemacht haben: 13 Pünktchen und Platz 17 – noch so eine Halbserie, und der Traditionsverein nimmt seinen Tivoli mit in die Oberliga. Das ist zweifellos nicht das Ziel, mit dem Trainer Fuat Kilic Ende Oktober als Nachfolger des glücklosen Ex-Nationalspielers ­Patrick Helmes angetreten ist. Kilic ist nicht nur Nachfolger, sondern zugleich auch Vorgänger von Helmes, damals noch Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion. In seinen bisherigen sechs Partien konnte der neue alte Mann den Trend jedoch noch nicht umkehren: fünf Niederlagen bei nur einem Sieg – so wird der Weg aus dem Keller eher länger denn kürzer. Beim Saisonstart führten die anderen Domstädter in Münster früh mit 1:0, ehe Torben Deters ausglich und Jannik Borgmann in der Nachspielzeit den glücklichen, aber verdienten Siegtreffer der Preußen erzielte. Beide Torschützen fehlen am Samstag. ...

Hildmanns Vergangenheit bei der Alemannia

Allerdings tun sich bei jeder Verschiebung naturgemäß neue Löcher auf, die es zu stopfen gilt. Doch das soll nichts am Anspruch ändern, mit dem die Preußen den Rückrundenauftakt bei der Alemannia bestreiten wollen. „Wir diktieren das Spiel“, gibt der Trainer vor. Fleißiges Laufen, frühes Pressen, aggressives Verteidigen und gutes Positionsspiel – so soll Aachen gepackt werden. Ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht.

„Das tut mir für die Mannschaft sehr leid“, sagt Hildmann mit Verweis auf seine Vergangenheit als Alemanne, „auch, wenn das schon 21 Jahre her ist.“ Allemal sei die personelle Ausstattung besser als es Tabellenrang 17 ausweise, „und die Mannschaft wird alles reinwerfen, weil sie jeden Punkt braucht.“ Dass haben sie mit den Preußen gemein – geteilte Punkte wären in diesem Fall sicher keine doppelte Freude.

Preußen Münster: Schulze Niehues – Langlitz, Hoffmeier, Scherder, Hemmerich – Klann, Remberg – Deters, Farrona Pulido, Teklab – Wegkamp

Der SC Preußen Münster bei Alemannia Aachen hier im Liveticker.