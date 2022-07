Dahlke weg, Grote fast da - das sagt Preußen-Sportchef Niemeyer

Schließt an diesem Mittwoch das Transferfenster für den SC Preußen Münster? Der Club und Dennis Grote, Mittelfeldspieler zuletzt in Diensten von RW Essen und Wacker Innsbruck, haben alles ausgehandelt – nur das Ja oder Nein fehlt noch. Währenddessen hat sich Angreifer Jan Dahlke dem Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena angeschlossen.

Preußens Sportdirektor Peter Niemeyer könnte Denis Grote am Mittwoch vepflichten.

Die letzte offene Planstelle wird möglicherweise am Mittwoch besetzt. Sportchef Peter Niemeyer hat seine Kadetten beisammen. Aktuell bereiten ihm nur zwei Spieler Sorgen: Lukas Frenkert ist am Sprunggelenk verletzt und fällt länger aus, Dennis Daubes Rückkehr in das Mannschaftstraining und damit der Angriff auf einen Stammplatz ist weiterhin ungewiss.