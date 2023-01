Deniz Bindemann war in dieser Saison zumindest in der Regionalliga ausschließlich als Joker im Einsatz – wie hier gegen Ahlen. In 132 Minuten bereitete er immerhin zwei Tore vor und zeigte zuletzt aufsteigende Tendenz.

15 Spiele, sieben Tore, das klingt erst mal gut für einen Stürmer. Die Bilanz von Deniz Bindemann in seinem – nicht vergessen – ersten richtigen Seniorenjahr hat nur einen Haken. Denn seine Treffer hat er in der U 23 (fünf in fünf Einsätzen) sowie im Westfalenpokal (zwei in drei Begegnungen) erzielt.