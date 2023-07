Genau eine Woche nach seiner Verletzung ist Dennis Grote erfolgreich am Knie operiert worden. Der Routinier von Preußen Münster suchte für den Eingriff einen Experten auf, der eine Vergangenheit in Münster hat.

Dennis Grote (r.) ist am Dienstag in München erfolgreich am Knie operiert worden. Der Routinier von Preußen Münster hatte sich in einem Testspiel das Kreuzband gerissen.

Daumen hoch im Krankenbett! Dennis Grote ist am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Vor genau einer Woche hatte sich der 36-Jährige beim Testspiel von Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig das vordere Kreuzband gerissen und das hintere zudem gezerrt.

Für den Eingriff hatte sich Grote mit dem Zug auf den Weg nach München gemacht, wo er sich in die Hände von Prof. Dr. Mirco Herbort begab. Der 43-Jährige gilt als Knie-Spezialist, operiert als leitender Arzt der „Orthopädischen Chirurgie München“ (OCM) regelmäßig auch Profisportler.

Daumen hoch: Dennis Grote meldete sich nach dem Eingriff durch Prof. Dr. Mirco Herbort in der „Orthopädischen Chirurgie München“. Foto: Privat/Grote

Von 2011 an war Herbort an der Uniklinik in Münster (UKM) aktiv, fünf Jahre später hatte er den Aufstieg zum Oberarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie geschafft. Seit 2019 behandelt Herbort nun in München – und jetzt eben Preußens Grote.

Der ehemalige Bundesligaspieler soll planmäßig noch bis Freitag in der Klinik im Münchner Stadtteil Sendling bleiben und anschließend in Münster die Reha beginnen. Bereits vor der OP hatte Grote klargemacht: „Ich will definitiv zurückkommen.“ Seine Rechnung sieht sechs bis sieben Monate Ausfallzeit vor. Ein Comeback im Frühjahr 2024 wäre bei optimalem Verlauf also denkbar.