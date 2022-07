Bestmarke für die Preußen, zwei Mitfavoriten straucheln

Münster

Nirgendwo war in der Regionalliga West am Wochenende so viel los wie an der Hammer Straße. Die 6929 Besucher, die Preußen Münster gegen Wattenscheid begrüßte, waren der mit Abstand beste Zuspruch. Zwei Mitfavoriten strauchelten gar direkt am ersten Spieltag.

Von Alexander Heflik