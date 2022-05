Die Münstersche Zeitung und KlubShop verlosen VIP-Tickets fürs Saisonfinale

Doch noch zum „Finale Grande“ ins Preußenstadion, doch noch zwei Plätze - am besten mit VIP-Status! Das geht noch. „KlubShop – Teamware, Merchandise, Onlineshop“ sei dank...

Das „Finale Grande“ der Regionalliga West. Ticketshop, Geschäftsstelle, persönliche Kontakte zu Verantwortlichen, hoher gesellschaftlicher Stellenwert, alle Register werden gezogen, um vielleicht doch noch irgendwo und irgendwie an ein Billet heranzukommen. Hilft alles nix. Für die Glücklichen gilt derweil: Wer einen Stehplatz ergattert hat – wertvoll wie ein kleiner Silberbarren. Besitzer eines Tribünenplatzes – sowas wie Goldstandard. Eine VIP-Karte, sprich Stadioneinlass, Sitzplatz und Verköstigung – sowas wie seltene Erden, das gibt’s doch gar nicht.

Jetzt 1 x 2 VIP-Karten gewinnen!

Online unter mz.ms/verlosung mit dem Stichwort „Preußen“

Telefonisch unter 01378 600526 mit dem Stichwort “Preußen", Ihrem Namen und Ihrer Post-Anschrift

Und jetzt das. In Kooperation mit „KlubShop – Teamware, Merchandise, Onlineshop“ verlosen wir exklusive 1 x 2 VIP-Karten für das restlos ausverkaufte Preußen-Spektakel am 14. Mai. Könnte sein, dass man Teil einer unvergesslichen Aufstiegsparty wird. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter 01378 600563. Nennen Sie das Stichwort „Preußen“, Ihren Namen und Ihre Post-Anschrift. Teilnahmeschluss ist der 9. Mai. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet: www.mz.ms/teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alternativ können Sie unter mz.ms/verlosung mit dem Stichwort "Preußen" an dem Gewinnspiel teilnehmen.