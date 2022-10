Die Preußen sehen rot beim 2:3 in Oberhausen

Diese Niederlage, dieses Spiel tut weh. Und es wird den SC Preußen Münster lange beschäftigen. Nicht nur, weil die Tabellenführung erst einmal weg ist, sondern weil sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann um ein mögliches Erfolgserlebnis durch Referee Johannes Liedtke betrogen – ein schweres Wort – sah.

Vor 4639 Zuschauern unterlag der SCP mit 1:3 (1:1) bei RW Oberhausen. Als Liedtke die Begegnung beendete, saß Hildmann auf der Tribüne und musste Anweisungen über den Flurfunk und Torwarttrainer Carsten Nulle weiterreichen. Auch Abwehrchef Alexander Hahn hatte schon vor der Pause den roten Karton gesehen. Weil Sven Kreyer, Kelvin Lunga und Jerome Propehter für die Hausherren trafen, war die zweite Saisonniederlage der Preußen perfekt – und der SV Rödinghausen grüßt nun von der Tabellenspitze.

Tatsächlich spielte Schiedsrichter Liedtke eine fast schon schicksalshafte Rolle, allerdings noch nicht beim 0:1 aus Preußen-Sicht durch Sven Kreyer, der eine Flanke von Nils Winter früh zum 1:1 einnickte. Münsters Ausgleich fiel in die einzige ansprechende Phase der Gäste, als ein Eckball von Marc Lorenz durch Simon Scherder geköpft wurde und eben Wentzel den Ball ins RWO-Tor bugsierte. In einem umkämpften Spiel hatten die Preußen die Regie ein wenig übernommen, nicht mit Glanz und Glorie, aber immerhin. Es war noch einiges möglich.

Unbeteiligter Hahn bekommt die Rote Karte

Doch die tragische Wendung dann nach 36 Minuten, als Simon Scherder am Trikot des davoneilenden Sven Kreyer nestelte, dieser verspätet im Strafraum fiel, und Referee Liedtke nicht nur auf den Elfmeterpunkt zeigte, sondern überraschenderweise Alexander Hahn die Rote Karte. Der aber war gar nicht an der Situation beteiligt und konnte höchstens mit einer Beleidigung der Referees aufgefallen sein. Hahn war raus, nur Kreyer schoss den Strafstoß an den Pfosten und Lunga den Nachschuss an die Latte.

12. Spieltag, Saison 2022/23: RW Oberhausen – SC Preußen Münster Zum An-den-Kopf-Fassen: Preußen Münsters Alexander Hahn nach dem Platzverweis durch Schiedsrichter Johannes Liedtke. Oberhausens Nils Winter und Münsters Marc Lorenz beim Elfmeternachschuss vor SCP-Keeper Tom Müller. Dennis Grote im Duell mit Tanju Öztürk. Auch SCP-Trainer Sascha Hildmann kassiert einen Platzverweis von Schiedsrichter Johannes Liedtke. Der Coach als Tribünenzuschauer. Marc Lorenz im Zweikampf mit Tanju Öztürk. Alexander Hahn ist sich keiner Schuld bewusst. Der Platzverweis für den Preußen-Spieler. Preußen-Jubel nach dem Eigentor der Oberhausener zum zwischenzeitlichen 1:1.

In der Zwischenzeit zeigte SCP-Coach an der Linie seinen Unmut. Dafür wurde er verwarnt, weil er bei einem Abseitspfiff gegen sein Team zu wild an der Seitenlinie auf- und absprang. Wenig später sah er Rot, Liedtke fühlte sich offenbar genervt von Hildmann. Doch bei 1:1 blieb der SCP zumindest im Rennen für einen Punkt.

Etwas Hoffnung nach Teklabs spätem 2:3

Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff rückte dieser in weite Ferne, weil Kelvin Lunga das unsortierte SCP-Mittelfeld mit dem 2:1 bestrafte. Der SCP hatte bis dahin kein richtig überzeugendes Spiel gezeigt, die Hausherren aus Oberhausen eigentlich auch nicht. Doch RWO führte, weil schon effektiver und griffiger in der Offensive. Mit dem 3:1 durch Jerome Propheter schien alles gelaufen, doch der SCP war endlich im Widerstandsmodus angekommen und blieb dran. Etwas Hoffnung keimte auf, als Henok Teklab kurz vor Ende nach Vorarbeit von Lorenz auf 2:3 verkürzte. Doch der Punkt war nicht mehr drin, weil der SCP keine weitere Chance mehr erhielt. Der SCP hat verloren – und der Schiedsrichter spielte dabei wohl eine entscheidende Rolle.