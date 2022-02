Drei Krankschreibungen bei Preußen, Essen zahlt Zeugen Belohnung

Foto:

Der Böllerwurf von Essen ist nicht nur eine Sauerei, ein etwas schlimmeres Fehlverhalten eines einzelnen Fans. Es ist vielmehr eine Straftat, ein Angriff auf die Gesundheit eines oder mehrerer Menschen. Das war gefährliche Körperverletzung. Wenn Täter oder Täterin gefasst werden sollte, dann droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahre. Zum Glück gibt es Gerichte, die das entscheiden.



Davon losgelöst ist das Verhalten weiterer zu bewerten. Es ist schäbig, mittlerweile eine Unsitte in Fußballstadien, mit gefüllten Bierbechern zu werfen. Als die vom Böllerwurf verletzten und geschockten Preußen-Reservisten, zu allererst Marvin Thiel und Jannik Borgmann, am Boden lagen und behandelt wurden, flogen sie in diese Richtung. Das ist einfach nur jämmerlich. Will das irgendwer verteidigen mit Emotion oder Adrenalin bei einem Spitzenspiel? Das ist nicht deren Ernst.



Aber es gab auch den ganz großen Konsens nach kurzer Bedenkzeit, die Wut der Zuschauer auf die Verursacher, auf den Irrsinn solcher Aktionen. Essener wie Münsteraner waren da vereint. Auch die Clubs versuchten in Kooperation mit Schiedsrichter Christian Scheper klaren Kopf zu bewahren – was bei einer solch außergewöhnlichen Situation nicht einfach ist.



Den Preis, den möglicherweise RW Essen dafür zahlen muss, ist hoch. Wobei der Ligaprimus selbst im Falle einer Niederlage am grünen Tisch erster Anwärter auf den Aufstieg bleibt. Aber: Fußball macht so keinen Spaß mehr.