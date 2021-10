Dritte Pleite in Serie - Preußen Münster II präsentiert sich in Meinerzhagen "zu jung"

Nach den Niederlagen gegen Erndtebrück und Paderborn II verliert die Zweite des SC Preußen Münster auch in Meinerzhagen. Die Zeichen stehen auf Abstiegsrunde. Coach Kieran Schulze-Marmeling moniert die Haltung seines Teams.

Preußen Münsters Zweite hat in der Oberliga neun Partien und damit fast die Hälfte der Hinrunde absolviert. Nach dem 1:2 (0:1) beim RSV Meinerzhagen verfestigt sich der Eindruck, dass es in der zweiten Saisonhälfte in der Abstiegsrunde weitergehen dürfte.

„Der Auftritt war sehr jung – so wie wir eben auch sind“, meinte Coach Kieran Schulze-Marmeling. Die Haltung seiner Mannschaft gefiel ihm vor allem in der Schlussphase nicht. „Wir haben viele dumme Fouls drin gehabt und die Szenen nicht in Ruhe zu Ende gespielt“, sagte Schulze-Marmeling.

Quartett fehlt Preußen Münster II

Dabei waren die Jungadler ohne Steffen Westphal, Tobias Heering, Francesco Di Pierro und Kevin Schacht gut reingekommen, nutzten die guten Ansätze aber nicht für ein Tor. Meinerzhagen hingegen schaltete nach Ballgewinn schnell um, stellte nach 20 Minuten auf 1:0.

Preußen bestimmte auch in Durchgang zwei das Geschehen, traf aber weiter oft die falsche Entscheidung – so auch vor dem 0:2. Nach Fehlpass im Mittelfeld ging‘s zu schnell für Münster (73.). Erst in der Nachspielzeit traf Nick Selutin mit einem direkten Freistoß für den SCP. Mit zehn Punkten bleibt Münster auf Rang 15. „Wir wissen, dass der Klassenerhalt ein Brett wird“, meinte Schulze-Marmeling.

Preußen Münster II: Walde – Ter-Horst, Pohl, Klauke – Mause, Rüschenschmidt (72. Sinev), Koopmann (60. Demirarslan), Sengün (72. Frieling) – Ayyildiz (46. Selutin) – Benjamins, Bindemann