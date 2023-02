Henok Teklab musste sich beim Regionalliga-Spitzenspiel von Preußen Münster gegen Alemannia Aachen auf dem tiefen Boden anfangs etwas reinbeißen, nach der Pause aber sammelte er dann noch zwei Scorerpunkte.

Vier Tore nach Ecken – wie kommt so was?

Teklab: Unglaublich, ja. Wir hatten einige Chancen, die wir nicht genutzt haben. Am Ende kam es dann über die Standards. Aber die haben wir in der Woche auch sehr viel trainiert. Und dann sind die Dinger reingegangen.

Sie und Marc Lorenz haben sich abgewechselt. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wer welchen Eckball schießt?

Teklab: Oft schießt er von der einen Seite und ich von der anderen. Dann hat Marc gemerkt, dass er den Ball nicht mehr richtig hochbekam, und ich habe dann gesagt: Ich übernehme. Wir haben unsere Standards diesmal genutzt, und das ist doch super.

War es auch eine Ansage an die Konkurrenz?

Teklab: Ja, Aachen ist schließlich eine echte Top-Mannschaft. Wir haben uns vier Wochen drauf vorbereitet, haben das Ding gewonnen – und können jetzt feiern.